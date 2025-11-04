Ex-treinadora da Seleção Brasileira deixa o comando da Suíça e lamenta: "Estou surpresa com a decisão"

A ex-treinadora da Seleção Brasileira Pia Sundhage. SEBASTIEN BOZON / AFP

Pia Sundhage, ex-treinadora da Seleção Brasileira feminina, está desempregada. A Federação Suíça de Futebol (SFV) anunciou em seu site que a técnica sueca não dirige mais a equipe feminina do país. O contrato, que se encerra em dezembro, não será renovado.

Com Pia, a Suíça teve a sua melhor campanha na história das Eurocopas. Sob o seu comando, o time chegou às quartas de final da competição neste ano.

— Pia Sundhage assumiu o comando da equipe em 2024, durante um período difícil, e a conduziu a uma conquista inesquecível do Campeonato Europeu em nosso país. Juntamente com as jogadoras e a comissão técnica, ela lançou as bases para um futuro promissor no futebol feminino suíço. Agradecemos a Pia e sua equipe técnica e desejamos a todos muito sucesso no futuro — disse o presidente da federação, Peter Knäbel.

Em nota, Pia disse estar surpresa com a decisão e afirmou que gostaria de ter dado continuidade ao seu trabalho à frente da seleção feminina da Suíça.

"Foi um grande prazer e uma honra acompanhar a seleção suíça nos últimos dois anos. Como equipe, aprendemos muito, crescemos juntas e escrevemos um capítulo inesquecível na história do futebol feminino suíço com o Campeonato Europeu em casa. Eu adoraria ter continuado essa jornada. Estou surpresa com a decisão da Federação Suíça de Futebol, mas a respeito. Desejo tudo de bom para a equipe e para o futebol suíço - e que a paixão que sentimos neste verão continue", disse Pia.

Falta de sintonia