Palavra das campeãs: o que disseram as atletas do Inter após o título do Gauchão Feminino sub-17

Inter conquistou a taça nos pênaltis. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas encerraram a temporada com a conquista de dois dos três Estaduais de base que disputaram. Após se sobressaírem no sub-20, também levaram a melhor na categoria sub-17, ao vencer o Grêmio nos pênaltis, por 4 a 3, na noite desta quinta-feira (27).

O troféu veio com grande destaque para a goleira colorada Valentina, que brilhou nas penalidades, ao defender as cobranças de Maria, Laura Cardoso e Ana Lays.

— Fico muito feliz por ter conseguido ajudar a minha equipe. Agradecer a todas por terem confiado em mim. Elas são minha segunda família. Então, fui tudo por elas e pelos meus pais. O título vai para o meu pai, que está de aniversário daqui a dois dias — comemorou Valentina, que tratou de homenagear o pai Cléo Antonio.

A cobrança decisiva veio de outra defensora. A zagueira Eduarda Santana chamou a responsabilidade e converteu o oitavo pênalti, para que a torcida pudesse soltar o grito de campeão.

— Quando foi chegando a minha vez, fui pedindo a Deus para acalmar o meu coração. Mas fiquei feliz de ter a oportunidade de bater o pênalti, de poder representar essa camisa. É sempre uma honra. E quando fui para a bola, estava confiante de que ia fazer. Isso me deu força para converter — contou Eduarda Santana em entrevista a ZH.

A capitã Katguria também enfatizou a força do grupo para a conquista. No Inter há sete anos, a volante vem se afirmando como uma das liderança da base colorada.

— Acredito que quando a gente joga um esporte coletivo, temos que conhecer cada uma. Eu cometi o erro de ter perdido o pênalti, mas o Inter é uma família, eu conheço a história de cada uma. Falei no vestiário que íamos lutar até o final — lembrou Katguria.

A lateral-esquerda Isadora Rech foi outra que brilhou na decisão. Nos acréscimos, apareceu para interceptar uma finalização de Rafa Robinson e impedir que o Grêmio vencesse no tempo normal.

— Aquele lance foi na impulsão mesmo. Eu estava vendo que a guria estava passando, resolvi cortá-la e consegui tirar. E esse título representa muito. O Grêmio é o nosso maior rival. Então, só tenho a agradecer — enfatizou Isadora Rech, mais conhecida como Canhotinha.

Por fim, a competição também permitiu que Lara Lay brilhasse (ainda mais) com a camisa colorada. Com apenas 15 anos, conquistou seu lugar entre as titulares do sub-17 e chamou atenção na reta final do Gauchão.

— É um sentimento inexplicável, eu queria agradecer à comissão por me dar a oportunidade de estar junto com um grupo de sub-17 e se hoje sou madura é por conta delas, que me acolheram quando eu era mais nova do grupo. Então, queria agradecer ao grupo e a comissão que fizeram isso virar realidade — comemorou a menina, de apenas 15 anos, que também havia sido campeã da Copa Gramado.