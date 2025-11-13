"O torcedor pode esperar muita garra", promete meia do Juventude antes de final do Gauchão Feminino

Drielly foi titular nos últimos jogos do Juventude. Leonardo Bidese / Juventude/Divulgação

A meia Drielly será uma das armas do Juventude para voltar a conquistar o Estadual após 19 anos. Contratada no início da temporada, a atleta está disputando o Gauchão pela primeira vez e, agora, estará em campo nas duas partidas contra o Grêmio.

A ida ocorre no próximo domingo (16), às 15h, no Alfredo Jaconi. Enquanto a volta será em 23 de novembro, às 10h30min, na Arena do Grêmio.

— Estamos muito confiantes. Será um confronto de 180 minutos e decidido nos detalhes, por isso precisamos manter a concentração o tempo todo. Acho que o ponto essencial para conquistarmos o título será errar o mínimo possível. O torcedor pode esperar muita garra da nossa parte e, juntos, lutaremos até o final pelo nosso objetivo — afirmou a meia Drielly.

Ao longo das primeiras fases, as Esmeraldas entraram em campo 10 vezes. Até então, são quatro vitórias, três empates e três derrotas. Agora, para a reta final, a preparação foi intensificada mirando a quarta taça da história.

— Nossa semana está sendo muito intensa. Continuamos trabalhando com muita humildade e pés no chão, pois sabemos da qualidade do nosso adversário, mas vamos lutar até o final para dar essa alegria ao nosso torcedor — enfatizou a meio-campista.

Se vencer o Grêmio, o Juventude será tetracampeão gaúcho. Nos anos 2000, as Gurias Jaconeras haviam conquistado a taça três vezes — em 2004, 2005 e 2006.