O que se sabe sobre o futuro de Marzia no Inter

Marzia está no Inter desde 2023. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

A meio-campista Marzia não deve seguir no Inter na próxima temporada. Mesmo que tenha contrato até dezembro de 2026, a jogadora deve transferir-se para o futebol paulista no ano que vem.

No Colorado desde 2023, a atleta perdeu espaço na reta final do último Gauchão e, agora, tem o desejo de transferir-se para outro clube. Nas semifinais do Estadual, sequer entrou em campo. Nos dois jogos diante do Juventude, ficou apenas no banco de reservas.

Ao longo do ano, disputou 23 jogos pelo Inter — foi titular em 21. Neste recorde, concedeu apenas uma assistência. Ao todo, Marzia soma 56 jogos, com um gol e três assistências pelo clube.

Agora, a meio-campista desperta o interesse de Bragantino, Corinthians e Santos. A grande incógnita é acerca do modelo de negócios. Como tem contrato com o Inter, o clube colorado pode exigir alguma contrapartida em dinheiro.