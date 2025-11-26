O que se sabe sobre a renovação de Camila Pini com o Grêmio

O futuro de Camila Pini está em aberto. Destaque na temporada gremista, a meio-campista tem contrato com o Tricolor apenas até dezembro deste ano. Agora, tem de decidir entre permanecer ou aceitar novos desafios.
Com 35 anos, a jogadora chegou a Porto Alegre nesta temporada. Ao todo, disputou 26 jogos, com sete gols e quatro assistências. Neste recorte, também ficou marcada pelos golaços diante de Inter e Juventude.
Por conta disso, foi sondada por clubes do futebol árabe, chinês e brasileiro. No entanto, a expectativa é que o Grêmio vença a concorrência e ela renove o vínculo.
Das titulares, apenas Camila Pini, Amanda Brunner e Mónica Ramos não têm contrato para o ano que vem. Outros destaques, como a lateral Dani Barão e a atacante Giovaninha, já renovaram seus vínculos para 2026.
