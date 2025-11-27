Noruega x Brasil: tudo sobre o amistoso da data Fifa. - / Arte GZH

A Seleção Brasileira Feminina enfrenta a Noruega na próxima sexta-feira (28), às 15h, Estádio Municipal de La Linea, na Espanha. O duelo é válido pela data Fifa. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Noruega x Brasil

Brasil: Lorena; Tarciane, Mariza e Isa Haas; Isabela (Bruninha), Angelina, Duda Sampaio e Yasmim; Luany, Dudinha (Ludmila) e Bia Zaneratto. Técnico: Arthur Elias.

Noruega: Fiskerstrand; Lund, Engen, Harviken, Bjelde, Kielland, Naalsund, Gaupset, Maanum, Hegerberg e Saevik. Técnica: Gemma Grainger.

Onde assistir a Noruega x Brasil

O Sportv anuncia a transmissão.

Como chegam Noruega x Brasil

Noruega

As norueguesas vêm de 11 jogos em 2025. São cinco vitórias, dois empates e quatro derrotas, com 13 gols marcados e 14 sofridos.

A última aparição foi na Eurocopa, quando perdeu para a Itália, por 2 a 1, e foi eliminada nas quartas de final. Na competição, foram três vitórias e uma derrota.

Brasil

Entre jogos oficiais e amistosos, a Seleção Brasileira realizou 13 jogos nesta temporada. São nove vitórias, dois empates e duas derrotas. Além de 33 gols marcados e 15 sofridos.