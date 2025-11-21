Nasce filho da atacante Ketlen, do Santos 

Ketlen anunciou nas redes sociais o nascimento de Lucca. - / Reprodução/Instagram @ketlenwiggers

A gestação da atacante Ketlen, do Santos, virou notícia ao longo da temporada. Única atleta grávida entre as duas primeiras divisões do futebol brasileiro, a jogadora ganhou bebê na última quinta-feira (20). Nas redes sociais, anunciou que Lucca havia nascido bem.

A jogadora também aproveitou para agradecer a equipe médica e se declarar para o filho: "Nasceu super bem, saudável e já de olho em tudo. Dia 20/11/2025 está marcado em nossas vidas. Te amamos, filho".

Lucca é fruto da relação de Ketlen com o médico Ricardo Eid. Em setembro, a reportagem de Zero Hora contou a história da atacante e os planos que ela tinha para o futuro, conciliando maternidade e futebol.

A ideia é que a família se mude para Santos, facilitando a rotina junto ao clube. Além disso, Ketlen almeja voltar ao trabalho na pré-temporada e sonha em voltar a jogar em março, quando se iniciarem as competições de 2026.