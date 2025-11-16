"Não tem nada perdido", diz capitã do Juventude após derrota para o Grêmio na partida de ida da final do Gauchão Feminino

Juventude foi derrotado por 3 a 0. Porthus Junior / Agencia RBS

Após a derrota por 3 a 0 para o Grêmio neste domingo (16), pela partida de ida da decisão do Gauchão Feminino, o clima é de remobilização no Juventude. Em entrevista logo após a partida, ainda no gramado do estádio Alfredo Jaconi, a zagueira e capitã do time, Bruna Emília, assegurou que "não tem nada perdido".

— Trabalhar bem essa semana para ver o que a gente pode mudar e rever esse resultado. Não tem nada perdido, tem mais 90 minutos e nós vamos em busca disso — declarou para a Rádio Gaúcha, que transmitiu a partida com imagens no YouTube.

A capitã do time das Esmeraldas também destacou que o resultado da partida não reflete o futebol apresentado dentro de campo.

— A gente entende que o resultado do jogo não é o que a gente fez durante a partida — disse.

Vale título

No próximo domingo (23), às 10h, Grêmio e Juventude voltam a duelar, desta vez na Arena, em Porto Alegre. As Mosqueteiras tem vantagem e pode perder por até dois gols de diferença para garantir o título.

Para as Esmeraldas, apenas a vitória interessa. A equipe da Serra precisa vencer por três gols para levar aos pênaltis ou quatro gols de diferença para assegurar o título no tempo normal.