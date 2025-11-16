Futebol feminino

"Não tem nada perdido", diz capitã do Juventude após derrota para o Grêmio na partida de ida da final do Gauchão Feminino

Equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo (23) , às 10h, na Arena

Zero Hora

