Meia do Inter é convocada para a seleção brasileira sub-17

A meia Danielli Bublitz será a única representante do futebol gaúcho no próximo período de treinos da seleção brasileira sub-17. A jogadora do Inter foi uma das 27 convocadas pela técnica Rilany Silva.
As atletas foram chamadas para o período preparatório visando o Sul-Americano de 2026. Os treinos ocorrem de 24 de novembro a 2 de dezembro.
O grande destaque da lista ficou por conta da Ferroviária. Cinco atletas do clube foram convocadas para as atividades.
Veja a convocação
GOLEIRAS
- Yasmin Loren - São Paulo;
- Isadora Alves - Ferroviária;
- Nathalia Cardoso - Corinthians;
DEFENSORAS
- Emanuelle Vitoria - Botafogo;
- Maria Antonia Neri - Jaraguá;
- Rafaela Cristina - Sfera;
- Sophia Ferreira - Criciúma;
- Bianca Beatriz - Minas Brasília;
- Isabella Kotait - Flamengo;
- Isadora Santiago - São Paulo;
- Laura Barbosa - Flamengo;
- Livia Heloise - Ferroviária;
- Rafaela Viana - Paysandu;
MEIO-CAMPISTAS
- Danielli Bublitz - Inter;
- Julia Fernanda - Ferroviária;
- Maria Luiza Soares - Flamengo;
- Maria Paula Navarro - Corinthians;
- Sophia Sousa - Minas Brasília;
- Alicia Reis - São Paulo;
- Indy Kolster - FC Nordsjaelland (DEN);
- Julia Rodegher - Ferroviária;
- Kesley Barros - Criciúma;
- Nara Macedo - Corinthians;
ATACANTES
- Yasmim Rodrigues - Botafogo;
- Isadora Pozzer - Ferroviária;
- Greise Firmino - Fortaleza;
- Estephany Cristina - Vasco.