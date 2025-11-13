Meia do Grêmio é absolvida pelo TJD e fica à disposição para final do Gauchão Feminino

Camila Pini ficará à disposição contra o Juventude. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio terá um reforço importante para a decisão do Gauchão Feminino. A meia Camila Pini foi absolvida pelo TJD-RS e estará à disposição do técnico Cyro Leães para os dois jogos contra o Juventude.

Expulsa diante do Brasil-Far, na primeira partida da semifinal, a meio-campista foi denunciada por "agressão física com dolo" no Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Com isso, podia pegar de quatro a 12 jogos de suspensão.

O julgamento, porém, foi positivo para o futuro do Grêmio. Camila Pini foi absolvida pelo TJD-RS e a única pena foi um jogo — já cumprido na segunda partida da semifinal.