Futebol feminino

Liberada para jogar
Notícia

Meia do Grêmio é absolvida pelo TJD e fica à disposição para final do Gauchão Feminino

Camila Pini foi julgada na última quarta-feira pela expulsão diante do Brasil-Far

Carolina Freitas

