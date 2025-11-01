Maria Dias celebra gol da classificação do Grêmio após três meses parada por lesão: "Dia especial"

O Grêmio conquistou vaga na final do Gauchão Feminino, neste sábado (1º), graças ao oportunismo de Maria Dias. A atacante, que saiu do banco de reservas no intervalo, anotou o único gol na vitória por 1 a 0, para classificar o Tricolor.
E, para ela, o gol não poderia vir em melhor momento. Após três meses parada por lesão, ela anotou seu primeiro no Gauchão e, até o momento, o mais importante das Mosqueteiras na campanha.
Após a partida, ela comemorou a oportunidade não apenas de voltar, mas com gol, e justamente na Arena, diante de quase mil torcedores:
— Estou muito feliz em ter feito não só o gol, mas ajudado a equipe. Foi um gol muito importante para mim após três meses parada. Dia especial, de muita alegria. Ainda mais nesse palco incrível aqui — ao se referir à partida disputada na Arena.
Ela também agradeceu às companheiras e elogiou o Brasil de Farroupilha, que vendeu caro a classificação:
— Elas lutaram até o final, o que demonstra que o campeonato segue crescendo. Parabéns para elas também. Agora, vamos para a final buscar o título — projetou.
O Grêmio espera a definição do adversário para saber contra quem disputará a decisão do Estadual. Neste sábado, Inter e Juventude fazem o jogo de volta. Na ida, melhor para a equipe da Serra, que venceu por 2 a 0.