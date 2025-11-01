Maria Dias celebra gol da classificação do Grêmio após três meses parada por lesão: "Dia especial"

De cabeça, Maria Dias marcou gol da classificação do Grêmio. Vini Saraiva / Grêmio FBPA

O Grêmio conquistou vaga na final do Gauchão Feminino, neste sábado (1º), graças ao oportunismo de Maria Dias. A atacante, que saiu do banco de reservas no intervalo, anotou o único gol na vitória por 1 a 0, para classificar o Tricolor.

E, para ela, o gol não poderia vir em melhor momento. Após três meses parada por lesão, ela anotou seu primeiro no Gauchão e, até o momento, o mais importante das Mosqueteiras na campanha.

Após a partida, ela comemorou a oportunidade não apenas de voltar, mas com gol, e justamente na Arena, diante de quase mil torcedores:

— Estou muito feliz em ter feito não só o gol, mas ajudado a equipe. Foi um gol muito importante para mim após três meses parada. Dia especial, de muita alegria. Ainda mais nesse palco incrível aqui — ao se referir à partida disputada na Arena.

Ela também agradeceu às companheiras e elogiou o Brasil de Farroupilha, que vendeu caro a classificação:

— Elas lutaram até o final, o que demonstra que o campeonato segue crescendo. Parabéns para elas também. Agora, vamos para a final buscar o título — projetou.