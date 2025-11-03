Lateral-esquerda do Inter acerta com clube paulista para a próxima temporada

A lateral-esquerda Katrine não seguirá no Inter na próxima temporada. Com vínculo se encerrando em dezembro, a jogadora tem acerto com o Santos para o ano que vem.
Com 27 anos e titular incontestável das Gurias Coloradas, Katrine retornou ao clube em 2024. Ao longo de duas temporadas, foram 48 jogos, com dois gols e 14 assistências.
Em 2018, a atleta já havia defendido as cores do Inter. À época, com sete jogos e três gols.
Na carreira, Katrine também já passou por Palmeiras, Corinthians, Audax, Ceará, Grêmio e Minas Brasília. Pelo Alviverde paulista, inclusive, foi eleita a melhor lateral-esquerda da Libertadores em 2022.
Lista de saídas
Além de Katrine, a goleira Mayara é outra que não seguirá no Inter em 2026. Com vínculo se encerrando em dezembro, a defensora também jogará pelo Santos no próximo ano.
Ao todo, são 11 gurias com contrato terminando. Estão na lista, ainda, a zagueira Fefa Lacoste, as laterais Moniquinha e Thaini; as meio-campistas Capelinha, Pati Llanos, Rafa Mineira e Mayara Vaz; e a atacante Iasmin.
Além delas, a goleira Bárbara e a zagueira Bruna Benites também têm vínculo apenas até dezembro. As duas, porém, estão no departamento médico e, portanto, devem ter os contratos renovados de maneira automática.
Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.