As Mosqueteiras enfrentam o Juventude no próximo domingo (16), às 15h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O duelo é válido pela ida da final do Gauchão Feminino. GZH transmite a partida em imagens no Youtube.
As equipes se reencontram no domingo seguinte, dia 23, para a definição do campeão. O segundo jogo será na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Confira as principais informações do confronto.
Final do Gauchão Feminino: Grêmio x Juventude
Escalações para Juventude x Grêmio
Juventude: Renata May; Apoliana, Rayane Pires e Bruna Emília; Bell Silva, Dani Venturini, Drielly e Carol Ladaga; Dani Silva, Eduarda Tosti (Teté) e Dani Ortolan. Técnico: Luciano Brandalise.
Grêmio: Raissa; Dani Barão, Tayla, Mónica Ramos e Camila Arrieta; Bia Santos, Daniela Montoya e Camila Pini; Gisele, Giovaninha e Valeria Paula (Yamila Rodríguez). Técnico: Cyro Leães.
Arbitragem para Juventude x Grêmio
- Francisco Soares Dias, auxiliado por Estefani Adriati Estrela da Rosa e Ariela Duarte da Silveira. O trio é gaúcho.
Onde assistir a Juventude x Grêmio
- A Jornada Digital da Gaúcha começa às 14h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 14h;
- GZH transmite a partida em imagens no Youtube.
Como chegam Juventude x Grêmio
Juventude
O Alviverde volta à final do Gauchão Feminino após 17 anos. Tricampeão nos anos 2000 (2004, 2005 e 2006), o Juventude sonha em voltar ao lugar mais alto do pódio.
Ao longo do Gauchão, as Esmeraldas acumularam quatro vitórias, três empates e três derrotas. Além de 25 gols marcados e seis sofridos.
Grêmio
O Tricolor chega à decisão pela nona temporada consecutiva. Bicampeão nos anos 2000 (2000 e 2001) e tricampeão pós retomada do departamento (em 2018, 2022 e 2024), o Grêmio almeja mais uma taça.
Durante o Estadual, as Mosqueteiras somaram sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Foram, ainda, 40 gols marcados e três sofridos.
Ingressos para Juventude x Grêmio
Os sócios do Juventude terão entrada gratuita. Enquanto os demais torcedores terão de levar 2 kg de alimento não-perecível ou um litro de leite no acesso ao estádio. Além disso, é necessário emitir o ingresso no site do Juventude.
Os portões serão abertos às 13h. A entrada da torcida mandante será pela Estação Jaconera. Enquanto da visitante ocorre pelo portão 5.
Serviço de ingressos
- Sócios: entrada franca para todas as modalidades
- Jaconero Prata e convidado: devem emitir o ingresso sem custo em https://juventude.eleventickets.com/socios
- Não-sócios: entrada franca mediante a entrega de 2kg de alimento não-perecível ou 1 litro de leite (necessário emitir o ingresso sem custo atráves deste link)
- Torcida visitante: entrada franca mediante a entrega de 2kg de alimento não-perecível ou 1 litro de leite (necessário emitir o ingresso sem custo através deste link)