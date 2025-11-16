Juventude x Grêmio: tudo sobre o jogo da final do Gauchão Feminino. - / Arte GZH

As Mosqueteiras enfrentam o Juventude neste domingo (16), às 15h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O duelo é válido pela ida da final do Gauchão Feminino. GZH transmite a partida em imagens no Youtube.

As equipes se reencontram no domingo seguinte, dia 23, para a definição do campeão. O segundo jogo será na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Juventude x Grêmio

Juventude: Renata May; Apoliana, Rayane Pires e Bruna Emília; Bell Silva, Dani Venturini, Drielly e Carol Ladaga; Dani Silva, Eduarda Tosti (Teté) e Dani Ortolan. Técnico: Luciano Brandalise.

Grêmio: Raissa; Dani Barão, Tayla, Mónica Ramos e Camila Arrieta; Bia Santos, Daniela Montoya e Camila Pini; Gisele, Giovaninha e Valeria Paula (Yamila Rodríguez). Técnico: Cyro Leães.

Arbitragem para Juventude x Grêmio

Francisco Soares Dias, auxiliado por Estefani Adriati Estrela da Rosa e Ariela Duarte da Silveira. O trio é gaúcho.

Onde assistir a Juventude x Grêmio

A Jornada Digital da Gaúcha começa às 14h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 14h;

GZH transmite a partida em imagens no Youtube.

Como chegam Juventude x Grêmio

Juventude

O Alviverde volta à final do Gauchão Feminino após 17 anos. Tricampeão nos anos 2000 (2004, 2005 e 2006), o Juventude sonha em voltar ao lugar mais alto do pódio.

Ao longo do Gauchão, as Esmeraldas acumularam quatro vitórias, três empates e três derrotas. Além de 25 gols marcados e seis sofridos.

Grêmio

O Tricolor chega à decisão pela nona temporada consecutiva. Bicampeão nos anos 2000 (2000 e 2001) e tricampeão pós retomada do departamento (em 2018, 2022 e 2024), o Grêmio almeja mais uma taça.

Durante o Estadual, as Mosqueteiras somaram sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Foram, ainda, 40 gols marcados e três sofridos.

Ingressos para Juventude x Grêmio

Os sócios do Juventude terão entrada gratuita. Enquanto os demais torcedores terão de levar 2 kg de alimento não-perecível ou um litro de leite no acesso ao estádio. Além disso, é necessário emitir o ingresso no site do Juventude.

Os portões serão abertos às 13h. A entrada da torcida mandante será pela Estação Jaconera. Enquanto da visitante ocorre pelo portão 5.

