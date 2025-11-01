Futebol feminino

Em Porto Alegre
Notícia

Juventude vence o Inter nos pênaltis e enfrenta o Grêmio na final do Gauchão Feminino

Gurias Coloradas venceram por 2 a 0 no tempo normal, mas levaram a pior nas penalidades

Rafael Ramos

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS