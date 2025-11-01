Juventude vence o Inter nos pênaltis e enfrenta o Grêmio na final do Gauchão Feminino

O Inter está fora da decisão do Gauchão Feminino pela primeira vez desde 2017. Depois de vencer por 2 a 0 no tempo normal — igualando a decisão, já que havia perdido pelo mesmo placar fora de casa —, as Gurias Coloradas foram superadas pelo Juventude nos pênaltis, por 3 a 2, neste sábado (1º), no Sesc Campestre, em Porto Alegre.
As Esmeraldas levaram a melhor e farão a final estadual contra o Grêmio, que superou o Brasil de Farroupilha.
Etapa inicial
A primeira boa chance da partida foi colorada. Aos dois minutos, Iasmin dominou na área, ganhou a disputa com a defesa e finalizou à direita do gol defendido por Renata.
Aos nove, as visitantes assustaram. Dani Venturini arriscou da entrada da área. A bola bateu em Gabi Morais. Enquanto as atletas do Juventude ficaram pedindo pênalti, a arbitragem mandou o jogo seguir, entendendo que o braço da jogadora colorada estava junto ao corpo.
Com muita dificuldade na criação das jogadas, o Inter insistia, principalmente com Iasmin, mas parava na boa atuação da defesa alviverde.
Aos 40, a iniciativa das Gurias Coloradas surtiu efeito. Belén Aquino, até então apagada, recebeu em velocidade e foi derrubada por Bruna Emília dentro da área. A própria uruguaia foi para a cobrança e abriu o placar.
Já nos acréscimos, Belén Aquino quase ampliou. Katrine cruzou. A atacante colorada concluiu para o gol, mas parou em Renata.
Segundo etapa
O Inter voltou sem mudanças do intervalo, focando na intensidade promovida na metade final do primeiro tempo. No Juventude, Teté foi a novidade.
Aos sete, a situação colorada ficou mais difícil. Teté escapou em velocidade e foi parada com falta pela goleira Mayara, das Gurias Coloradas, que foi expulsa. Prontamente, Maurício Salgado sacou a volante Gabi Morais para a entrada da goleira Mari Ribeiro.
Aos 17, Iasmin deixou Belén Aquino na cara do gol, mas Renata salvou outra vez.
Com uma a menos, o time do Inter demonstrava muitas dificuldades. O gol salvador, no entanto, veio aos 38. Rafa Mineira lançou, Belén Aquino escorou e Iasmin tocou por cima de Renata, levando o confronto para os pênaltis.
Penalidades máximas
Nos pênaltis, o Juventude levou a melhor por 3 a 2. Bell, Carol Ladaga e Dani Silva marcaram os gols decisivos. A goleira Thaís Amorim, que entrou no lugar de Renata somente para as penalidades, foi o destaque com duas defesas, nas cobranças de Capelinha e Katrine, das Gurias Coloradas. Rafa Mineira, do Inter, acertou o travessão.
Gauchão Feminino — Volta da semifinal — 1º/11/2025
Inter: 2 (2)
Mayara; Paola, Fefa Lacoste (Clara, 31’/2T), Capelinha e Eskerdinha (Jordana, 15’/2T); Gabi Morais (Mari Ribeiro, 9’/2T), Pati Llanos (Mayara Vaz, 31’/2T), Aninha (Rafa Mineira, 15’/2T) e Katrine; Belén Aquino e Iasmin. Técnico: Maurício Salgado
Juventude: 0 (3)
Renata (Thaís Amorim, 50’/2T); Rayane Pires, Apoliana e Bruna Emília (Carla Cruz, 35’/2T); Carol Ladaga, Dani Venturini (Pissaia, 23’/2T), Drielly (Teté, INT), Duda Tosti e Bell Silva; Dani Silva e Dani Ortolan (Karol, 23’/2T). Técnico: Luciano Brandalise
Gols: Belén Aquino (I), aos 42min do primeiro tempo, e Iasmin (I), aos 38min do segundo tempo
Cartões amarelos: Rayane Pires, Bruna Emília, Apoliana, Dani Ortolan e Duda Tosti (J); Jordana, Paola e Iasmin (I)
Cartão vermelho: Mayara (I)
Arbitragem: Rodrigo Brand da Silva, auxiliado por Paulo Roberto Gomes Medeiros e Jeissyevan Freitag Goncalves
Local: Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre