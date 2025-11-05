Juventude já foi tricampeão do Gauchão Feminino; relembre

O Juventude voltou à final do Gauchão Feminino após 17 anos. A disputa do título, diante do Grêmio, também será a primeira desde que o clube reabriu o departamento feminino.
Na história, porém, o Alviverde já tem tradição na competição. Foram quatro finais e três títulos antes que as atividades fossem interrompidas. As taças vieram em 2004, 2005 e 2006.
Final do Gauchão Feminino: Grêmio x Juventude
O Juventude terminou no lugar mais alto do pódio, pela primeira vez, em 18 de dezembro de 2004. Após vencer o Duda/Lazio por 5 a 2 no agregado, o Alviverde era campeão.
Aquele time era treinado por Volmar Sganzerla, e ainda tinha Alex Vagner (preparador físico), André Leal (preparador de goleiras), Cristiano Oselame (massoterapeuta) e Sônia Sganzerla (diretora de futebol feminino) na comissão técnica. Enquanto o elenco era formado por 26 atletas:
- Goleiras: Renata, Pricila e Solane
- Laterais: Índia, Natália, Maria, Paula, Michele e Grazi
- Zagueiras: Romana, Ângela e Mônica
- Meio-campistas: Patrícia, Mancha, Denise, Sabrina, Cátia, Karina, Juliana, Cleonice e Cíntia
- Atacantes: Nádia, Maria, Anilei, Ana Paula e Vanusa
Bicampeonato
O segundo título veio em 2005. Desta vez, com vitória de virada sobre o Vernisul, de Canoas, por 4 a 1. A decisão ocorreu no Alfredo Jaconi após o duelo entre Juventude 1x3 Atlético-MG pelo Brasileirão masculino.
Com a presença de 300 torcedores, as Esmeraldas venceram com três gols de Karina e um de Karen.
E o tri?
A terceira taça veio em 2006. Mais uma vez, o Juventude disputou o título contra o Vernisul. A diferença é que, desta vez, teve de buscar a taça longe do torcedor.
No Estádio Colaziol Scotta, em Canoas, o Alviverde venceu por 2 a 0. Os jornais da época não informavam quem marcou os gols, mas traziam alguns nomes que integravam o elenco: Renata, Camila, Ângela, Débora, Simone, Aline, Fernanda, Mancha, Índia, Karen, Scheila, Nádia, Maria, Ana Paula, Diandra, Deise, Jéssica, Samara, Camila, Marluci e Luana.
E o futuro?
Agora, o Juventude sonha em voltar a soltar o grito de campeão. Os dois jogos contra o Grêmio ainda não têm datas, locais e horários divulgados. A única certeza é que a disputa se inicia em Caxias e termina em Porto Alegre.