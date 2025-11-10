Juventude divulga serviço de ingressos para final do Gauchão Feminino contra o Grêmio

Partida ocorre no Alfredo Jaconi. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude divulgou, na tarde desta segunda-feira (10), o serviço de ingressos para a final do Gauchão Feminino. O duelo diante do Grêmio ocorre no próximo domingo (16), às 15h, no Alfredo Jaconi.

Os sócios terão entrada gratuita. Enquanto os demais torcedores terão de levar 2 kg de alimento não-perecível ou um litro de leite no acesso ao estádio. Além disso, é necessário emitir o ingresso no site do Juventude.

Os portões serão abertos às 13h. A entrada da torcida mandante será pela Estação Jaconera. Enquanto da visitante ocorre pelo portão 5.

Jogo de volta

Depois, Grêmio e Juventude se reencontram em 23 de novembro, outro domingo, às 10h30min, na Arena, em Porto Alegre.

Serviço de ingressos

Sócios: entrada franca para todas as modalidades

entrada franca para todas as modalidades Jaconero Prata e convidado : devem emitir o ingresso sem custo em https://juventude.eleventickets.com/socios

: devem emitir o ingresso sem custo em Não-sócios : entrada franca mediante a entrega de 2kg de alimento não-perecível ou 1 litro de leite (necessário emitir o ingresso sem custo em https://juventude.eleventickets.com/)

: entrada franca mediante a entrega de 2kg de alimento não-perecível ou 1 litro de leite (necessário emitir o ingresso sem custo em https://juventude.eleventickets.com/) Torcida visitante: entrada franca mediante a entrega de 2kg de alimento não-perecível ou 1 litro de leite (necessário emitir o ingresso sem custo em https://juventude.eleventickets.com/)