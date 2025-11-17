Juventude bate recorde de público em jogo do time feminino; veja os números

Mais de 1,5 mil torcedores estavam no Alfredo Jaconi. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude bateu, no último domingo (16), o seu recorde de público em jogos do futebol feminino. Diante do Grêmio, mais de 1,5 mil torcedores se fizeram presentes no Alfredo Jaconi.

Desde a retomada do departamento, em 2021, este é o maior público em jogos das Esmeraldas. Antes, o recorde era no Gauchão de 2022, quando o Juventude recebeu o Elite no Alfredo Jaconi: 1,2 mil jaconeros estavam presentes.

O duelo que fecha o top 3 também ocorreu no estádio principal do clube. Ainda em 2022, foram pouco mais de mil torcedores para assistir a vitória das Esmeraldas diante do Brasil-Far, pelo Gauchão.

Desde a retomada, já são 10 jogos no Alfredo Jaconi. A média de público no estádio é de 711 alviverdes.

Maiores públicos das Esmeraldas