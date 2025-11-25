Inter x Grêmio: tudo sobre a final do Gauchão Feminino sub-17. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

As Gurias Coloradas recebem as Mosqueteiras na próxima quinta-feira (27), às 18h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. O duelo é válido pela finalíssima do Gauchão Feminino sub-17.

Na partida de ida, o Inter venceu o Grêmio por 1 a 0. Com isso, tem a vantagem e pode empatar para ser campeão. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Inter x Grêmio

Inter: Valentina; Laura Schroll, Gilvania, Eduarda Santana e Isadora Rech; Martha, Katguria, Duda Stumpf e Lara Lay; Laura Dupont e Yngrid Piauí. Técnico: David da Silva.

Grêmio: Josi; Allyne, Rayssa, Tefi Calixto e Dafine; Paula, Laura Cardoso e Helô (Rafa Robinson); Tefa Pietra (Mari Gigante), Maria e Ana Lays. Técnico: Marcelo Sacknies.

Arbitragem para Inter x Grêmio

Ainda não divulgada pela FGF.

Onde assistir a Inter x Grêmio

O Inter anuncia transmissão da partida em seu canal no Youtube.

Como chegam Inter x Grêmio

Inter

As Gurias Coloradas seguem invictas. Na primeira fase, foram as líderes, com 13 pontos. Depois, nas semifinais, eliminaram o Brasil-Far, com uma goleada por 3 a 0.

Até então, somam seis vitórias e um empate. Além de 40 gols marcados e um sofrido — o melhor ataque e a defesa menos vazada da competição.

Grêmio

As Mosqueteiras conheceram a primeira derrota na partida de ida contra o Inter. Na fase inicial, foram as vice-líderes, com 13 pontos. Enquanto, nas semifinais, passaram pelo Adergs, com uma goleada por 4 a 0.

Até então, somam quatro vitórias, uma derrota e um empate. Além de 28 gols marcados e dois sofridos.

Ingressos para Inter x Grêmio