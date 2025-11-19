Inter x Brasil-Far pelo Gauchão Feminino sub-17: horário, onde assistir e prováveis escalações

Inter foi o primeiro colocado da primeira fase. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

O Inter enfrenta o Brasil-Far nesta quinta-feira (20), às 17h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. O duelo é válido pela semifinal do Gauchão Feminino sub-17.

A decisão ocorre em jogo único. Portanto, quem vencer se classifica. Em caso de empate, a definição será nos pênaltis. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Inter x Brasil-Far

Inter: Valentina; Laura, Gilvania, Eduarda e Isadora Rech; Martha, Katguria e Lara Lay; Laura, Yngrid Piauí e Natalia de Barros. Técnico: David da Silva.

Brasil-Far: Braiely; Iasmim, Heula, Lara e Maria Luisa; Duda Chiappa, Manu, Joanna; Pietra, Duda Mattos e Larissa. Técnico: Jonathan Bomm.

Arbitragem para Inter x Brasil-Far

Humberto Vinicius Soares Haag, auxiliado por Daniel Epping e Dione Rodrigues Lopes. O trio é gaúcho.

Onde assistir a Inter x Brasil-Far

Não haverá transmissão em imagens.

Como chegam Inter e Brasil-Far

Inter

As Gurias Coloradas chegam à decisão invictas. Na primeira fase, foram as vice-líderes, com 13 pontos. Até então, somam quatro vitórias e um empate. Além de 36 gols marcados e um sofrido.

Brasil-Far

O time de Farroupilha foi o quarto colocado na classificatória. Ao longo do campeonato, o Brasil-Far soma duas vitórias, um empate e duas derrotas. Além de nove gols marcados e 14 sofridos.

Ingressos para Inter x Brasil-Far

Os torcedores terão de fazer check-in no Mundo Colorado e levar 1kg de alimento não-perecível no acesso ao Sesc.

Fórmula de disputa do Gauchão Feminino sub-17