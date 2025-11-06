As Gurias Coloradas enfrentam o Brasil de Farroupilha no próximo sábado (8), às 15h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.
O duelo é válido pela disputa de terceiro lugar do Gauchão Feminino. Confira as principais informações do confronto.
Escalações para Inter x Brasil-Far
Inter: Mari Ribeiro; Paola, Fefa Lacoste, Capelinha e Eskerdinha; Gabi Morais, Pati Llanos (Rafa Mineira) e Katrine; Aninha, Belén Aquino e Iasmin. Técnico: Maurício Salgado.
Brasil-Far: Menezes; Ju Goes, Iza, Andressa Kreski e Rayssa; Ingrid, Maju e Thayla; Nicole Neres, Gabizinha e Emmily Karla. Técnico: Leonardo Antunes.
Arbitragem para Inter x Brasil-Far
- Liader Braga Da Silva Junior, auxiliado por Alessandro da Maia Molski e Julio Bernardo da Costa.
Onde assistir a Inter x Brasil-Far
- Não haverá transmissão em imagens.
Como chegam Inter x Brasil-Far
Inter
As Gurias Coloradas encerram a temporada enfrentando o Brasil-Far. Após serem eliminadas nas semifinais pela primeira vez, lutam para amenizar um final de ano turbulento.
Para este jogo, a goleira Bárbara, a volante Julia Bianchi, a atacante Julieta Morales e a zagueira Bruna Benites seguem no departamento médico. Enquanto a goleira May cumpre suspensão.
Brasil-Far
O Rubro-verde fecha o ano buscando fazer história e alcançar um resultado positivo inédito diante do Inter. Nunca antes o Brasil-Far conseguiu vencer ou empatar com o Colorado.
Para este jogo, o técnico Leonardo Antunes não terá novas baixas. Sendo assim, a expectativa é de repetição da escalação que enfrentou o Grêmio nas semifinais.
Ingressos para Inter x Brasil-Far
O torcedor terá de fazer check-in no Mundo Colorado e levar um quilo de alimento não perecível no acesso ao Sesc Protásio Alves.
Regulamento do Gauchão Feminino
As equipes estarão no mesmo grupo e, na fase inicial, se enfrentarão em turno e returno. Ao final das 10 rodadas, os quatro melhores avançam aos mata-matas.
As semifinais e a final ocorrerão em jogos de ida e volta. Enquanto a disputa de terceiro lugar segue em partida única.