Futebol feminino

Decisão
Notícia

Inter vence o Grêmio nos pênaltis e é campeão do Gauchão Feminino sub-17

Gurias Coloradas triunfaram nas penalidades por 4 a 3, após empate em 1 a 1 no agregado

Carolina Freitas

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS