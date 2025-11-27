Inter vence o Grêmio nos pênaltis e é campeão do Gauchão Feminino sub-17

O Inter é campeão do Gauchão Feminino sub-17. Após o empate em 1 a 1 no tempo normal, o Colorado venceu o Grêmio nos pênaltis, por 4 a 3, para ficar com o troféu.
O duelo decisivo foi realizado na noite desta quinta-feira (27), no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre, e teve vitória do Grêmio por 1 a 0 no tempo normal. Como o Inter havia triunfado pelo mesmo resultado no duelo de ida, tudo teve de ser definido nos pênaltis.
O jogo
O primeiro foi muito faltoso e de poucas chances claras de gol. Cada equipe chegou apenas uma vez, mas o Grêmio foi mais efetivo.
Aos 13, as Gurias Coloradas contaram com a qualidade individual de Laurinha para assustar as Mosqueteiras. A artilheira do Gauchão sub-17 invadiu a área e finalizou pela direita, mas parou na goleira Josi.
O Tricolor respondeu aos 25, com Laura Cardoso cobrando falta perfeita e a zagueira Allyne aparecendo soberana para cabecear às redes. O gol igualava o placar agregado e anulava a vantagem colorada construída no primeiro jogo.
A fim de resolver no tempo normal, o Inter vltou pressionando o Grêmio na etapa final. Aos 2, Isadora Rech bateu de longe, para fora. Depois, aos 8, a ótima goleira gremista impediu que Laurinha balançasse as redes. Após receber de Lara Lay, a artilheira bateu cruzado, mas Josi defendeu com o pé.
Enquanto o Grêmio respondia em chances de Ana Lays. Primeiro, aos 4, finalizando de longe, mas nas mãos da goleira. E, depois, aos 20, quase surpreendendo Valentina.
A atacante gremista arriscou praticamente da lateral esquerda e a goleira do Inter se atrapalhou mas, por sorte, pôde contar com Yngrid Piauí na cobertura para ter tempo de recuperar-se e ficar com a bola.
A terceira grande chance veio aos 34, com Allyne testando a goleira do Inter de longe e, quase, decidindo no tempo normal. Mais uma vez, Valentina atrapalhou-se, mas teve tempo e espaço para se recuperar.
Depois, o Grêmio ainda desperdiçou grande aos 37. A goleira colorada saiu jogando errado e Rafa Robinson interceptou e invadiu a área. Mas antes que pudesse finalizar, Isadora Rech apareceu para afastar o perigo.
Tudo nos pênaltis
Com isso, o empate estava confirmado e a decisão seria nos pênaltis. Assim como em 2024, as cobranças definiriam o campeão da categoria sub-17.
O Grêmio converteu com Mari Gigante, Tefi Calixto, a goleira Josi. Enquanto Laurinha, Yngrid Piauí, Laura Schroll e Eduarda Santana fizeram para o Inter.
As gremistas Rayssa e Dafine e as coloradas Isadora Rech e Martha mandaram para fora. E Katguria parou na trave. Enquanto a goleira Valentina defendeu as cobranças de Maria, Laura Cardoso e Ana Lays. E Josi parou Lara Lay.
GAUCHÃO FEMININO SUB-17
Jogo de volta da final — 27/11/2025
Inter (0)
Valentina; Laura Schroll, Gilvania, Eduarda Santana e Isadora Rech; Martha, Katguria, Lara Lay e Duda Stumpf (Nathália Noll, 19'/2ºT); Laura Dupont e Yngrid Piauí. Técnico: David da Silva.
Grêmio (1)
Josi; Allyne, Rayssa, Tefi Calixto e Dafine; Paula, Laura Cardoso e Mari Gigante; Ana Lays, Maria e Sarah Eckermann (Rafa Robinson, 9'/2ºT). Técnico: Marcelo Sacknies.
GOLS: Allyne (G), aos 25 minutos do primeiro tempo.
CARTÕES AMARELOS: Paula, Tefi Calixto, Mari Gigante e Allyne (G); Duda Stumpf (I);
ARBITRAGEM: Pedro Henrique Martins Schiermer, auxiliado por Rafael dos Santos Alves e Joao Victor de Mattos Mautone Pedroso.
LOCAL: Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.