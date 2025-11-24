Inter vence o Grêmio e abre vantagem na final do Gauchão Feminino sub-17

O Inter saiu em vantagem na final do Gauchão Feminino sub-17. As Gurias Coloradas venceram o Grêmio na partida de ida, nesta segunda-feira (24), por 1 a 0, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. O gol foi de Laurinha.
Com a vantagem, o Colorado pode até empatar o clássico da próxima quinta-feira (27) que será campeão. O Tricolor tem de devolver o resultado para forçar a decisão nos pênaltis. Ou vencer por dois gols de diferença para ser campeão. O próximo duelo ocorre no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.
Etapa inicial
A etapa inicial foi de poucas chances claras. O Inter começou atacando, com Laurinha cabeceando para fora. E a resposta do Grêmio veio cinco minutos depois, com Maria finalizando nas mãos de Valentina.
Com o passar do tempo, porém, as Gurias Coloradas iam tendo o controle da partida e construindo mais jogadas de perigo, aproveitando-se da velocidade de Yngrid Piauí e da qualidade de Lara Lay.
Enquanto as Mosqueteiras arriscavam de longe e nas bolas paradas. Primeiro, com Helô finalizando para defesa de Valentina. E, depois, com Tefa Pietra cabeceando na rede pelo lado de fora após cobrança de escanteio de Laura Cardoso.
A melhor chance da etapa inicial veio com Lara Lay, aos 30. A meia bateu de longe, pela ponta direita, e quase abriu o placar. A bola quicou em cima da linha, bateu no travessão e, na sequência, foi afastada pela defesa gremista antes que a artilheira Laurinha conseguisse empurrar às redes.
Etapa final
O segundo tempo repetiu o primeiro, com destaque para a forte marcação. O pouco espaço exigia que as finalizações viessem de longe.
Foi assim que o Grêmio chegou, aos 30 segundos, com Mari Gigante. A meia arriscou de fora da área e exigiu boa defesa de Valentina, em dois tempos. A resposta do Inter veio na sequência, com Katguria cabeceando sobre o gol após escanteio cobrado por Lara Lay.
Através da bola parada, as Gurias Coloradas abriram o placar. Aos 15, Isadora Rech cobrou falta pela direita, em direção ao gol. A finalização foi forte, e a goleira Josi deu rebote para que a artilheira Laurinha empurrasse às redes e abrisse o placar.
Depois, o Inter ainda teve chance de ampliar, mais uma vez após boa falta cobrada por Isadora Rech. E, na sequência, em contra-ataque puxado por Laurinha, que invadiu a área e foi desarmada no momento da finalização.
Enquanto o Tricolor tentou com cabeceio de Tefi Calixto, após falta cobrada por Mari Gigante. E, depois, em faltas de Dafine e Ana Lays, direto para fora. Mas o placar seguiu inalterado, com vitória colorada.
GAUCHÃO FEMININO SUB-17
Jogo de ida da final — 24/11/2025
Grêmio (0)
Josi; Allyne, Rayssa, Tefi Calixto e Dafine (Sarah Eckermann, 31'/2ºT); Paula, Laura Cardoso (Lara Mônica, 25'/2ºT) e Helô (Rafa Robinson, INT); Tefa Pietra (Mari Gigante, INT), Maria e Ana Lays. Técnico: Marcelo Sacknies.
Inter (1)
Valentina; Laura Schroll, Gilvania, Eduarda Santana e Isadora Rech; Martha, Katguria, Duda Stumpf (Nathalia Noll, 25'/2ºT) e Lara Lay; Laura Dupont e Yngrid Piauí. Técnico: David da Silva.
GOLS: Laura Dupont, aos 15 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS: Allyne e Rafa Robinson (G); Lara Lay e Eduarda Santana (I);
ARBITRAGEM: Maico Afonso da S Motta, auxiliado por Victoria Soares de Souza e Francieli Borges Rossales.
LOCAL: CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.