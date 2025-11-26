Inter negocia retorno de goleira para a próxima temporada 

Gabi Barbieri passou pelas categorias de base e disputou 46 jogos pelo profissional. Juliana Zanatta / Inter,Divulgação

O Inter terá um retorno importante para a próxima temporada. A goleira Gabi Barbieri acertou sua volta ao futebol gaúcho e será reforço das Gurias Coloradas.

Atualmente no Flamengo, a jogadora de 22 anos disputou apenas um jogo neste ano. Em novembro de 2024, Barbieri sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) e no menisco do joelho direito.

Com isso, teve de ficar um longo período no departamento médico e voltou a ficar à disposição apenas em outubro. Sua única partida foi a vitória por 9 a 0 sobre o Real Heips, no Carioca Feminino.

Passagem pelo Inter

Formada na base das Gurias Coloradas, Gabi Barbieri começou a receber oportunidades no elenco profissional em 2022 e, na temporada seguinte, assumiu a titularidade de maneira definitiva. Pelo Inter, foram 46 jogos disputados.

As boas atuações fizeram com que chamasse atenção do Flamengo e deixasse o Colorado em dezembro de 2023. A goleira saiu de Porto Alegre sendo vice-campeã brasileira (2022) e campeã do Gauchão (2023). Além de ter sido a titular na boa campanha da Libertadores (2023).