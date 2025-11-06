Inter informa cirurgia de Bruna Benites por lesão no joelho; entenda

Último aparição de Bruna Benites foi contra o Palmeiras, quando foi homenageada pelo Inter. Lara Vantzen / SC Internacional

O Inter informou, na manhã desta quinta-feira (6), que a zagueira Bruna Benites passou por um procedimento cirúrgico para reconstrução do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo. A capitã colorada se machucou em maio.

Bruna Benites teve de ser substituída no jogo contra o Palmeiras, em 19 de maio, após sentir dores no joelho esquerdo. À época, o Inter informou que a zagueira estava com edema ósseo.

Desde então, foram seis meses de tratamento conservador. Na quarta-feira (5), a atleta passou por cirurgia para reconstrução no LCA do joelho esquerdo. Neste momento, o clube divulgou que o problema era ligamentar.

Bruna Benites ficará longe dos gramados por cerca de nove meses e voltaria a ficar à disposição apenas em agosto de 2026.

A zagueira deve renovar de maneira automática com o Inter, já que o seu contrato se encerra em dezembro. O caso é similar ao da goleira Bárbara, que também passou por cirurgia recentemente e segue no departamento, com previsão de retorno apenas para 2026.