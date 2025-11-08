Inter goleia o Brasil-Far e fica com o 3º lugar do Gauchão Feminino

Longe da expectativa esperada, o Inter encerrou sua participação no Gauchão Feminino neste sábado (8). O clube venceu a disputa de terceiro lugar contra o Brasil de Farroupilha, pelo placar de 6 a 0, no Sesc.
As equipes voltaram a se enfrentar no torneio estadual após as eliminações na fase semifinal. O Inter foi superado pelo Juventude, na disputa por pênaltis, enquanto o Brasil perdeu para o Grêmio, no segundo jogo, por 1 a 0.
Buscando confirmar o favoritismo, o Inter foi a campo com Mari Ribeiro; Paola, Fefa Lacoste, Capelinha e Eskerdinha; Gabi Morais, Aninha, Pati Llanos e Katrine; Belén Aquino e Iasmin.
Como foi o jogo
A goleada colorada começou e foi toda construída ainda no primeiro tempo. Aproveitando os espaços e as fragilidades da adversária, o time marcou seis gols com Paola, Iasmin, duas vezes, Aninha, Fefa Lacoste, e ainda um gol contra do Brasil.
Na etapa final, o time do Inter voltou a ter uma expulsão. A atacante Paola foi advertida com o segundo cartão amarelo e deixou o jogo mais cedo. Apesar da desvantagem numérica em campo, o Brasil de Farroupilha não conseguiu ensaiar uma recuperação.
Com o placar final de 6 a 0, o Inter encerrou o Gauchão de 2025 como a terceira melhor equipe. Desde 2017, esta é a primeira vez em que o clube fica fora da disputa do título.