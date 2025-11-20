Inter goleia Brasil-Far e se garante na final do Gauchão Feminino sub-17

Lara Lay (e) e Laurinha comemoram um dos gols. Divulgação / SC Internacional

As Gurias Coloradas estão na final do Gauchão Feminino sub-17. A classificação veio na tarde desta quinta-feira (20), após a vitória por 3 a 0 sobre o Brasil-Far, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. Lara Lay, duas vezes, e Laurinha marcaram os gols do Inter.

Agora, o time de David da Silva enfrentará o Grêmio na decisão do título. A equipe colorada buscará a revanche em relação a 2024, quando perdeu a taça para as Mosqueteiras.

O Inter chega à final invicto. Ao longo do campeonato, soma cinco vitórias e um empate — justamente no clássico Gre-Nal da classificatória.

Quando será a final?

A decisão do título ocorre em dois jogos e as duas partidas estão previstas para a próxima semana. Como a dupla Gre-Nal disputará a Copinha Feminina, que se inicia em 3 de dezembro, o Gauchão sub-17 se encerrará antes que as delegações viajem para São Paulo.