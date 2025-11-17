Inter encaminha contratação de zagueira do Bragantino

Débora marcou gol diante do Botafogo na atual temporada. Fernando Roberto / Bragantino/Divulgação

O Inter encaminhou a contratação da zagueira Débora, do Bragantino, para o próximo ano. A atleta de 27 anos assinará por duas temporadas com o time gaúcho.

No Bragantino desde 2021, foi campeã da Série A-2 em duas oportunidades. Além disso, em sua passagem pelo Vitória, também conquistou o Baiano.