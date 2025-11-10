Inter e Grêmio goleiam e seguem com 100% de aproveitamento no Gauchão Feminino sub-17

A penúltima rodada do Gauchão Feminino sub-17 foi encerrada no último sábado (8) e, mais uma vez, ficou marcada pelas goleadas de Grêmio e Inter. Tricolor e Colorado seguem com 100% de aproveitamento e nas primeiras posições da tabela.
As Mosqueteiras abriram a rodada e aplicaram o maior resultado. Na sexta-feira (7), o Grêmio fez 7 a 0 no Brasil-Far, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. O duelo teve gols de Rafa Robinson, Helô (duas vezes), Laura, Ana Flavia (duas vezes) e um contra.
No sábado, foram mais duas vitórias. No Campo Atlético Tapejarense, em Tapejara, o Inter fez 3 a 0 no Adergs. Laura Lorenzetti foi a protagonista do jogo, com três gols marcados.
Enquanto, no Estádio dos Eucaliptos, em Ivoti, o Novo Hamburgo venceu o Brasil-Pel por 1 a 0. O gol foi de Alice.
Como fica?
Com os resultados, Grêmio e Inter seguem dividindo a liderança, com 12 pontos. O Tricolor está à frente pelos critérios de desempate.
A zona de classificação ainda conta com Adergs e Brasil-Far, ambos com quatro pontos. O Novo Hamburgo vai à última rodada ainda lutando pela classificação. Enquanto o Brasil-Pel está eliminado.
Os jogos do próximo sábado (15), às 15h, fecharão a fase classificatória. Grêmio e Inter se enfrentam no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. Enquanto Brasil-Pel e Adergs duelam no Bento Freitas, em Pelotas; e Brasil-Far x Novo Hamburgo jogam nas Castanheiras, em Farroupilha.
Resultados da penúltima rodada
- Grêmio 7x0 Brasil-Far
- Adergs 0x3 Inter
- Novo Hamburgo 1x0 Brasil-Pel
Jogos da última rodada — sábado (15/11), 15h
- Brasil-Pel x Adergs
- Inter x Grêmio
- Brasil-Far x Novo Hamburgo