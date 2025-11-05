Grêmio x Juventude: saiba quando será a final do Gauchão Feminino

Grêmio e Juventude disputam o título. Max Peixoto / FGF/Divulgação

A FGF divulgou, nesta quarta-feira (5), a tabela detalhada das decisões do Gauchão Feminino. Grêmio e Juventude buscam o título em 2025.

O primeiro embate ocorre em 16 de novembro, domingo, às 16h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Enquanto o jogo de volta será em 23 de novembro, também num domingo, às 10h30min, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

A equipe que somar mais pontos no mata-mata será a campeã. Se houver empate, o critério de desempate será o saldo de gols. Persistindo a igualdade, a definição do título será nos pênaltis.

E o terceiro lugar?

No sábado (8), Inter e Brasil de Farroupilha disputam o terceiro lugar do Gauchão Feminino. A partida única ocorre às 15h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

Final

Ida

16/11 (domingo) - 16h: Juventude x Grêmio

Volta

23/11 (domingo) - 10h30min: Grêmio x Juventude

Terceiro lugar