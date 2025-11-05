Grêmio x Juventude: saiba quando será a final do Gauchão Feminino

A FGF divulgou, nesta quarta-feira (5), a tabela detalhada das decisões do Gauchão Feminino. Grêmio e Juventude buscam o título em 2025.
O primeiro embate ocorre em 16 de novembro, domingo, às 16h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Enquanto o jogo de volta será em 23 de novembro, também num domingo, às 10h30min, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.
A equipe que somar mais pontos no mata-mata será a campeã. Se houver empate, o critério de desempate será o saldo de gols. Persistindo a igualdade, a definição do título será nos pênaltis.
E o terceiro lugar?
No sábado (8), Inter e Brasil de Farroupilha disputam o terceiro lugar do Gauchão Feminino. A partida única ocorre às 15h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.
Final
Ida
- 16/11 (domingo) - 16h: Juventude x Grêmio
Volta
- 23/11 (domingo) - 10h30min: Grêmio x Juventude
Terceiro lugar
- sábado (8), às 15h: Inter x Brasil-Far