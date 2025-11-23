Grêmio x Juventude: tudo sobre a final do Gauchão Feminino. Porthus Junior / Agencia RBS

O Grêmio enfrenta o Juventude neste domingo (23), às 10h, na Arena, em Porto Alegre. O duelo é válido pela grande final do Gauchão Feminino.

As Mosqueteiras têm a vantagem após vencerem o jogo de ida por 3 a 0. Com isso, podem perder por até dois gols de diferença que serão campeãs.

As Esmeraldas têm de triunfar por três gols para forçar a decisão nos pênaltis. Apenas uma vitória por quatro ou mais gols de diferença dá o título ao Juventude no tempo normal. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Grêmio x Juventude

Grêmio: Raissa; Dani Barão, Tayla, Mónica Ramos e Camila Arrieta; Bia Santos, Amanda Brunner, Daniela Montoya e Camila Pini; Gisele (Maria Dias) e Giovaninha. Técnico: Cyro Leães.

Juventude: Renata May; Carol Ladaga, Rayane Pires, Bruna Emilia e Apoliana; Bell Silva, Dani Venturini e Drielly (Pissaia); Eduarda Tosti (Teté), Dani Silva e Dani Ortolan. Técnico: Luciano Brandalise.

Arbitragem para Grêmio x Juventude

Jean Pierre Goncalves Lima, auxiliado por Jeissyevan Freitag Goncalves e Tais Regina Ruver. O trio é gaúcho.

Onde assistir a Grêmio x Juventude

A Jornada Digital da Gaúcha começa às 9h30min;

começa às 9h30min; A Rádio Gaúcha abre a jornada às 9h30min;

abre a jornada às 9h30min; A RBS TV e o Youtube de GZH anunciam a transmissão.

Como chegam Grêmio x Juventude

Grêmio

As Mosqueteiras encaminharam o título do Gauchão Feminino e, agora, podem ser hexacampeãs. Na história, o Grêmio já ergueu a taça em 2000, 2001, 2018, 2002 e 2024.

Durante o Estadual, as Mosqueteiras somaram oito vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Foram, ainda, 43 gols marcados e três sofridos.

Juventude

As Esmeraldas não têm tarefa fácil e precisam de, no mínimo, uma vitória por três gols de diferença. Se alcançarem isso, forçarão uma decisão nos pênaltis e continuarão sonhando com o tetra — conquistaram o título em 2004, 2005 e 2006.

Ao longo do Gauchão, as Esmeraldas acumularam quatro vitórias, três empates e quatro derrotas. Além de 25 gols marcados e nove sofridos.

Ingressos para Grêmio x Juventude

O Grêmio abrirá o setor "Cadeira Gramado Leste" para a torcida. Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos no site da Arena (clique aqui). Os tickets custam de R$ 5 (sócio) a R$ 10 (não-sócio).

Os sócios das modalidades "Arquibancada" e "Cadeira" não pagam ingresso. Além disso, também podem levar dois acompanhantes, que precisam retirar ingressos no site da Arena no login do sócio.

Sócios infantis e menores de 12 anos têm entrada gratuita, mas precisam estar acompanhados de um responsável.

O acesso ao estádio será pelo portão O. Há necessidade de reconhecimento facial. O torcedor precisa fazer o cadastro no site da Arena (clique aqui).

- / Grêmio/Divulgação

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.