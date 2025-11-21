Grêmio x Inter: tudo sobre o jogo da final do Gauchão Feminino. Angelo Pieretti / Grêmio/Divulgação

As Mosqueteiras recebem as Gurias Coloradas na próxima segunda-feira (24), às 18h, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. O duelo é o primeiro para definir o campeão do Gauchão Feminino sub-17.

Depois, as equipes se reencontram na quinta-feira (27), às 18h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre, para o segundo duelo da final. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Grêmio x Inter

Grêmio: Josi; Agatha, Rayssa, Tefi (Allyne) e Dafine; Paula, Laura e Helô; Sthefani (Maria), Rafa Robinson e Ana Lays. Técnico: Marcelo Sacknies.

Inter: Valentina; Laura, Gilvania, Eduarda e Isadora Rech (Mari Menalda); Martha, Katguria (Nathália da Rosa) e Lara Lay; Laurinha, Yngrid Piauí e Natalia de Barros. Técnico: David da Silva.

Arbitragem para Grêmio x Inter

Ainda não divulgada pela FGF.

Onde assistir a Grêmio x Inter

O Grêmio anuncia a transmissão da partida em seu canal no Youtube.

Como chegam Grêmio x Inter

Grêmio

As Mosqueteiras chegam à decisão invictas. Na primeira fase, foram as vice-líderes, com 13 pontos. Enquanto, nas semifinais, passaram pelo Adergs, com uma goleada por 4 a 0.

Até então, somam quatro vitórias e um empate. Além de 28 gols marcados e um sofrido.

Inter

As Gurias Coloradas também estão invictas. Na primeira fase, foram as líderes, com 13 pontos. Depois, nas semifinais, eliminaram o Brasil-Far, com uma goleada por 3 a 0.

Até então, somam cinco vitórias e um empate. Além de 39 gols marcados e um sofrido.

Ingressos para Grêmio x Inter