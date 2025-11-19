Grêmio x Adergs pelo Gauchão Feminino sub-17: horário, onde assistir e prováveis escalações

Grêmio se classificou na vice-liderança. Angelo Pieretti / Grêmio/Divulgação

O Grêmio enfrenta o Adergs nesta quinta-feira (20), às 15h, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. O duelo é válido pela semifinal do Gauchão Feminino sub-17.

A decisão ocorre em jogo único. Portanto, quem vencer se classifica. Em caso de empate, a definição será nos pênaltis. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Grêmio x Adergs

Grêmio: Josi; Agatha, Rayssa, Tefi e Dafine; Paula, Laura e Helo; Sthefani, Rafa Robinson e Lays. Técnico: Marcelo Sacknies.

Adergs: Maria Eduarda; Sofia Wallau, Isa Borges, Lara e Emili; Borba, Naomi e Valleria; Sofia, Priscila e Cecilia. Técnico: Lucas da Rocha.

Arbitragem para Grêmio x Adergs

Richard Gustavo da Rosa, auxiliado por Guilherme Renan de Oliveira e Valdeir Florencio Paiva. O trio é gaúcho.

Onde assistir a Grêmio x Adergs

Não haverá transmissão em imagens.

Como chegam Grêmio x Adergs

Grêmio

As Mosqueteiras chegam à decisão invictas. Na primeira fase, foram as vice-líderes, com 13 pontos. Até então, somam quatro vitórias e um empate. Além de 24 gols marcados e um sofrido.

Adergs

O time de Tapejara foi o terceiro colocado na classificatória. Ao longo do campeonato, o Adergs soma duas vitórias, um empate e duas derrotas. Além de seis gols marcados e seis sofridos.

Ingressos para Grêmio x Adergs

Os torcedores terão entrada gratuita no acesso ao CT Hélio Dourado.

Fórmula de disputa do Gauchão Feminino sub-17