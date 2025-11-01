Grêmio vence o Brasil de Farroupilha e está na final do Gauchão Feminino

Grêmio conquistou vaga na final em partida disputada na Arena, neste sábado. Vini Saraiva / Grêmio FBPA

O Grêmio é o primeiro time na final do Gauchão Feminino. Na manhã deste sábado (1º), as Mosqueteiras venceram o Brasil de Farroupilha, por 1 a 0, na Arena, e ficaram com a vaga na decisão.

No primeiro jogo, a partida havia terminado empatada em 0 a 0. O gol marcado na segunda etapa, por Maria Dias, valeu a vaga na decisão para as Mosqueteiras.

Agora, o Grêmio espera a definição do adversário para saber contra quem será a final. Na tarde deste sábado, Inter e Juventude disputam a outra semifinal. No primeiro jogo, melhor para o time da Serra, que venceu na ida por 2 a 0.

Inicialmente, as datas para a decisão são 9 e 23 de novembro. A definição dos dias e horários deve ser anunciada pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF) em breve.

Como foi o jogo

Em casa, o Grêmio fez questão de impor seu volume de jogo desde o início. E abusou das bolas cruzadas na área nos primeiros 10 minutos, tentando criar as chances para marcar.

Foi graças a esse volume de jogo que o Grêmio teve a primeira chance clara. Giovaninha sofreu um contato nas costas na grande área, foi derrubada, e o árbitro marcou pênalti. A mesma Giovaninha bateu, mas muito mal. A finalização, à esquerda da goleira, passou longe, e o Tricolor desperdiçou a chance de abrir o placar.

A primeira boa oportunidade do Brasil veio aos 20 minutos. Em cobrança de falta frontal, Emily arriscou de muito longe, e a bola passou perto do gol defendido pela goleira, raspando a trave.

Após as chances iniciais, o jogo caiu de ritmo. Com o calor que aumentou conforme o relógio se aproximava do meio-dia, e a partida truncada e faltosa, as oportunidades se esvaíram. A partida foi ao intervalo empatada sem gols.

No segundo tempo, o Grêmio voltou disposto a resolver rápido a classificação. Aos três minutos, Maria Dias, que havia acabado de entrar, subiu mais alto que todo mundo após cobrança de escanteio pela direita e mandou para as redes. 1 a 0 para as Mosqueteiras.

Aos 17 minutos, um lance de preocupação no gramado da Arena. Após choque de cabeça com a atacante do Grêmio, a camisa 7 do Brasil, Nicole Neres, levou a pior. A ambulância precisou entrar no gramado para retirar a jogadora do time visitante, que saiu imobilizada.

Já no fim da partida, o Brasil desperdiçou grande chance de levar o jogo para os pênaltis. Emily Carla recebeu na cara do gol, limpou a marcação e finalizou em cima da goleira tricolor.

Nos 11 minutos de acréscimo, o Brasil de Farroupilha já parecia cansado, pelo forte calor. Assim, coube às Mosqueteiras administrar o relógio até o fim da partida e sacramentar a ida à decisão do Gauchão Feminino.

Gauchão Feminino - Jogo de volta da semifinal - 01°/11/2025

Grêmio

Raissa; Dani Barão, Tayla, Mônica Ramos e Camila Arieta; Bia Santos, Montoya, Gisele (Julia Martins) e Giovaninha; Yamila (Shashá) e Valéria Paula (Maria Dias). Técnico: Cyro Leães

Brasil de Farroupilha

Menezes; Ju Goes, Iza, Andressa Kreski (Gabi Rech) e Rayssa; Ingrid (Lorena), Maju (Marcela), Thayla (Lais) e Neres (Andressa Ramos); Gabizinha e Emmily Carla. Técnico: Leonardo Antunes.

CARTÕES AMARELOS: Dani Barão e Camila (Grêmio); Rayssa, Gabi Rech, Thayla, Nicole e Emmily (Brasil de Farroupilha).

LOCAL: Arena do Grêmio, em Porto Alegre.