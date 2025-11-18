Grêmio só perdeu uma vez por três gols de diferença no Gauchão Feminino; veja os números

O Grêmio tem vantagem considerável na final do Gauchão Feminino. Após vencer o Juventude na ida por 3 a 0, o Tricolor pode até perder por dois gols de diferença para sagrar-se campeão.
O único cenário desfavorável seria um que é pouco usual no Estadual: tropeço por três gols para ir aos pênaltis ou por quatro ou mais para perder a taça.
Desde que retomou o departamento, em 2017, o Grêmio já entrou em campo 88 vezes pelo Gauchão Feminino. Neste recorte, perdeu apenas sete partidas. E, dessas, apenas uma foi por quatro gols de diferença.
Em todos os outros seis tropeços, a maior diferença foi por dois gols. Além disso, apenas uma das derrotas foi para um time do Interior — justamente para o Juventude, em 2023, por 2 a 0.
Com a vantagem e os números a favor, o Grêmio também terá a torcida ao seu lado na finalíssima. O jogo do próximo domingo (23), às 10h, será na Arena.
Números do Grêmio no Gauchão Feminino
- 88 jogos
- 70 vitórias
- 11 empates
- 7 derrotas
- 528 gols marcados
- 37 gols sofridos
Todas as derrotas do Grêmio no Gauchão Feminino
- Inter 4x0 Grêmio — Gauchão 2019 (3ª rodada)
- Inter 4x2 Grêmio — Gauchão 2019 (final)
- Inter 3x1 Grêmio — Gauchão 2017 (final)
- Juventude 2x0 Grêmio — Gauchão 2023 (5ª rodada)
- Inter 2x0 Grêmio — Gauchão 2023 (final)
- Inter 2x1 Grêmio — Gauchão 2020 (final)
- Inter 1x0 Grêmio — Gauchão 2025 (7ª rodada)
