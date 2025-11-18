Grêmio se reapresenta e inicia preparação para decisão do Gauchão Feminino

Treino aberto ocorreu no Complexo da Ulbra, em Canoas. Carol Freitas / Agência RBS

O Grêmio iniciou, na manhã desta terça-feira (18), a preparação para a finalíssima do Gauchão Feminino. Após a vitória por 3 a 0 no duelo de ida, as Mosqueteiras se reapresentaram no Complexo Esportivo da Ulbra, em Canoas, para a primeira atividade visando o próximo duelo diante do Juventude.

As atletas que atuaram no domingo (16), no Alfredo Jaconi, participaram apenas de um treino reduzido. Enquanto as reservas disputaram um coletivo com a equipe sub-20.

Integraram o time principal, na atividade: Leticia; Vick, Karol Arcanjo, Brito e Katielle; Kika Moreno, Dudinha e Julia Martins; Maria Dias, Valeria Paula e Kim Campos.

Retorno próximo

A atacante Brenda Woch, que recupera-se de lesão ligamentar no joelho, participou de parte das atividades. Durante o coletivo, porém, a jogadora fez atividades em separado com o preparador físico Paulo Neves.

Brenda ainda passará por novas avaliações para saber se tem condições de ser relacionada para a última partida da temporada. A atacante, que lesionou-se durante a pré-temporada, ainda vive a expectativa pela sua estreia com a camisa tricolor.

Apoio das crianças do IGT

Depois da atividade, as atletas interagiram com crianças do Instituto Geração Tricolor (IGT) que assistiam ao treinamento. A presença dos pequenos foi mais um incentivo às Mosqueteiras na busca pelo título gaúcho.

Jogo decisivo

A partida decisiva entre Grêmio e Juventude ocorre no próximo domingo (23), às 10h, na Arena. Como venceu a ida por 3 a 0, o Tricolor pode até perder por dois gols de diferença que será campeão.