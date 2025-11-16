Grêmio goleia Juventude e larga em vantagem na final do Gauchão Feminino

Foi dada a largada na final do Gauchão Feminino. Neste domingo (16), o Grêmio venceu o Juventude por 3 a 0 no Alfredo Jaconi e vai com a vantagem para a partida de volta. Giovaninha, Camila Pini e Yamila deixaram o Tricolor à frente do placar na decisão.
As Mosqueteiras, em sua nona final consecutiva no Estadual, defendem o título conquistado em 2024 e tentam o hexacampeonato desde que o departamento de futebol feminino foi reaberto. Já as Esmeraldas, tricampeã nos anos 2000, voltam a decidir um Gauchão depois de 19 anos.
O jogo de volta ocorre no próximo domingo (23), às 10h30min, na Arena, em Porto Alegre. Caso o Juventude vença, o campeão será definido pelo saldo de gols.
O primeiro tempo
Foi o legítimo jogo jogado do primeiro ao último minuto da etapa inicial. Embaladas por torcidas que marcaram presença e cantaram forte todo o tempo, as Mosqueteiras e as Esmeraldas entraram em campo com intensidade em busca do resultado.
A primeira chance de gol veio logo aos quatro minutos, com chegada perigosa do Juventude. Uma bola enfiada de Duda Tosti encontrou Dani Silva disparando em velocidade. A atacante venceu a corrida contra a marcadora e bateu cruzado para defesa da goleira Raissa. A reação tricolor veio no contra-ataque. Giovaninha recebeu lançamento na ponta esquerda, driblou a marcação e tentou o chute, que explodiu na defesa.
Em seguida, Bia Santos recebeu a bola esticada na direita e cruzou com categoria para Giovaninha chegar livre pela esquerda. A atacante buscou o chão no cabeceio e a goleira esmeralda segurou firme. Foi o início de uma longa tarde de trabalho de Renata May, que seria muito acionada pelo ataque gremista ao longo da partida.
O jogo seguiu lá e cá, com alguns sustos dos dois lados. Pelo Juventude, Bell Silva desabou no gramado com as mãos na cabeça depois de disputa pelo alto com Camila Pini e precisou de atendimento médico. Pelo Grêmio, Dani Barão chegou a sair de maca com dor no tornozelo depois de dividida dura com a adversária, mas conseguiu voltar para o campo.
Aos 17 minutos, o Grêmio começou a desenhar o domínio tricolor que deu o tom do primeiro tempo. Em jogadaça que começou e terminou com Gisele, a meia-atacante conseguiu a roubada de bola no seu campo de defesa, saiu para o contra-ataque em velocidade e tocou para o meio. Dani Barão recebeu de volta pelo corredor direito e acionou Gisele que ia aparecendo pelo meio. A camisa 77 entrou na área deixando a marcadora no chão e chutou cruzado no alto para grande defesa de Renata May.
Depois, um lance curioso, Camila Pini cobrou a falta de longe dentro da grande área, a bola raspou a cabeça da zagueira Tayla e bateu nas costas de jogadora do Ju. A bola sobrou e rebateu em outra Esmeralda, o que exigiu defesa difícil de Renata May para impedir um gol contra. No bate-rebate, a bola voltou para Tayla, que tentou a finalização, mas a defesa cortou.
Pouco depois, outra chance clara para o Grêmio. Arrieta fez o lançamento longo direto na cabeça de Montoya, livre na pequena área. Ela mandou para baixo, bem em cima de Renata May, bem posicionada. A bola ficou viva e a defesa afastou.
A essa altura, estava difícil para as Esmeraldas conseguirem construir seu jogo. A bola mal chegava no campo de ataque do Juventude e já voltava para a área de defesa. Com o cansaço batendo, a falta de atenção nos minutos finais da primeira etapa foi fatal.
Aos 45 minutos, Dani Barão cobrou o lateral e mandou a bola dentro da área para Camila Pini. Bem marcada, ela desviou de cabeça para os pés de Montoya, que tentou encobrir a goleira e esbarrou no travessão. Livre, a artilheira Giovaninha ficou com a sobra e mandou para o fundo das redes, abrindo o placar no Alfredo Jaconi.
O 1 a 0 não durou muito tempo. Dois minutos depois, um erro na saída de bola do Juventude resultou em uma pintura de Camila Pini. Renata May lançou a bola no círculo central e a jogadora Esmeralda não conseguiu dominar. A bola rolou livre para a posse gremista. Pini recebeu na intermediária e arriscou o chute de muito longe. Pior para a goleira Alviverde. Quando o apito soou para o início do intervalo, o placar marcava 2 a 0 para o Grêmio.
A segunda etapa
No segundo tempo, as Esmeraldas tiveram mais espaço para jogar. Com o resultado no bolso e as mudanças feitas pelo técnico Cyro Leães, o Grêmio diminuiu o ritmo do ataque. Foi um segundo tempo truncado, com mais faltas do que chances de gol.
Apesar de ter mais chances de se aproximar da área, o Ju teve dificuldades de ter a bola no chão e pecou nas finalizações. Assim, o jeito foi apostar nos chutes de longe. Foi assim que, aos 17 minutos, Dani Silva, pela direita, procurou Carol Ladaga do outro lado do campo. A atacante arriscou da entrada da área e a goleira Raissa buscou no cantinho.
Na sequência do lance, as Esmeraldas ainda fizeram pressão na bola parada, mas acabaram sempre barradas pela defesa tricolor. Em falta cobrada por Dani Silva na área, Rayane deu uma cabeçada certeira para o gol e Raissa salvou.
Aos 25, Dani Ortolan conseguiu o passe na direita para Dani Silva que carregou para o meio, passou pela marcação e bateu de longe. Raissa espalmou para frente e Dani Ortolan apareceu voando para pegar o rebote. A bola entrou, mas o impedimento foi assinalado.
O segundo tempo já estava nos acréscimos quando o Grêmio conseguiu ampliar a vantagem. Maria Dias recebeu pela direita, conduziu e cruzou para Yamila Rodriguez na pequena área, que empurrou para o fundo das redes.
GAUCHÃO FEMININO
Jogo de ida da final — 16/11/2025
Juventude (0)
Renata; Apoliana, Rayane Pires, Bruna Emília e Carol Ladaga; Bell Silva, Dani Venturini (Leka, 30/2º), Drielly (Teté, int.) e Duda Tosti (Pissaia, 16/2º); Dani Silva (Núbia, 41/2º) e Dani Ortolan (Kamile Loirão, 41/2º)
Técnico: Luciano Brandalise
Grêmio (3)
Raissa; Dani Barão, Mônica Ramos, Tayla e Camila Arrieta; Montoya (Yamila, 25’/2ºT), Amanda Brunner (Shashá, 19’/2ºT) e Gisele (Maria, INT); Camila Pini (Kika Moreno, 42’/2ºT), Giovaninha (Maria Dias, 42’/2ºT) e Bia Santos
Técnico: Cyro Leães
GOLS: Giovaninha (G), aos 45min, Camila Pini (G), aos 47min do 1º tempo; Yamila Rodriguez, aos 51min do 2º tempo.
CARTÕES AMARELOS: Bruna Emília (J). Mónica Ramos, Yamila, Shashá (G).
ARBITRAGEM: Francisco Soares Dias, auxiliado por Estefani Adriati Estrela da Rosa e Ariela Duarte da Silveira (trio gaúcho).
PÚBLICO: 1.512
LOCAL: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul
Produção: Carol Fraga
