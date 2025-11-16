Futebol feminino

Na Serra
Notícia

Grêmio goleia Juventude e larga em vantagem na final do Gauchão Feminino

Mosqueteiras superaram as Esmeraldas por 3 a 0, com gols de Giovaninha, Camila Pini e Yamila

Zero Hora

