Grêmio goleia Adergs e avança à final do Gauchão Feminino sub-17

Ana Lays comemora um dos seus gols. Divulgação / GRÊMIO FBPA

O Grêmio é o primeiro finalista do Gauchão Feminino sub-17. O Tricolor venceu o Adergs por 4 a 0, na tarde desta quinta-feira (20), no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. Os gols foram de Ana Lays (duas vezes), Helô e Ana Flávia.

Agora, as Mosqueteiras se preparam para a decisão. E será um Gre-Nal. Isso porque o Inter fez 3 a 0 no Brasil-Far no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

O Grêmio chega à final defendendo o título. Campeão em 2024, o Tricolor está invicto: cinco vitórias e um empate.

Quando será a final?

A decisão do título ocorre em dois jogos e as duas partidas estão previstas para a próxima semana. Como a dupla Gre-Nal disputará a Copinha Feminina, que se inicia em 3 de dezembro, o Gauchão sub-17 se encerrará antes que as delegações viajem para São Paulo.