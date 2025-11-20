Futebol feminino

4 a 0
Notícia

Grêmio goleia Adergs e avança à final do Gauchão Feminino sub-17

Mosqueteiras confirmaram o favoritismo no CT Hélio Dourado. Gre-Nal vai decidir o torneio 

Zero Hora

