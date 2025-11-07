Grêmio e Juventude já se enfrentaram seis vezes no futebol feminino; veja o retrospecto

Grêmio e Juventude já se enfrentaram três vezes na temporada. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O título do Gauchão Feminino está entre Grêmio e Juventude. Após passarem por Brasil-Far e Inter, as equipes duelam pela final da competição estadual em 2025.

O primeiro confronto ocorre no dia 16 de novembro, domingo, às 16h, no Alfredo Jaconi. Enquanto o jogo de volta será em 23 de novembro, às 10h30min, na Arena do Grêmio.

O Tricolor tem a vantagem no retrospecto recente. Desde as retomadas dos departamentos, são três vitórias gremistas, dois empates e um triunfo alviverde. Além de 11 gols das porto-alegrenses e quatro das caxienses.

Na temporada, já são três encontros entre Grêmio e Juventude. Pelo Brasileirão, as Mosqueteiras levaram a melhor e venceram por 3 a 1. Depois, no Estadual, voltaram a triunfar uma vez, por 1 a 0, e ainda empataram com as Esmeraldas, em 1 a 1, em outra oportunidade.

Agora, pela primeira vez, Tricolor e Alviverde se enfrentarão por um mata-mata. Antes, todos os seis jogos haviam sido por fases classificatórias de Gauchão e Brasileirão.

Zero Hora destaca os duelos já realizados entre as equipes. Confira abaixo.

Todos os jogos

Grêmio 6x0 Juventude — Gauchão 2022 (5ª rodada);

6x0 Juventude — Gauchão 2022 (5ª rodada); Juventude 2x0 Grêmio — Gauchão 2023 (5ª rodada);

2x0 Grêmio — Gauchão 2023 (5ª rodada); Grêmio 0x0 Juventude — Gauchão 2024 (4ª rodada);

Grêmio 3x1 Juventude — Brasileirão 2025 (9ª rodada);

3x1 Juventude — Brasileirão 2025 (9ª rodada); Juventude 1x1 Grêmio — Gauchão 2025 (1ª rodada);

Grêmio 1x0 Juventude — Gauchão 2025 (10ª rodada).

Retrospecto do confronto

6 jogos

3 vitórias do Grêmio

2 empates

1 vitória do Juventude

11 gols do Grêmio

4 gols do Juventude

Artilheiras do confronto