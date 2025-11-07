Grêmio e Juventude já se enfrentaram seis vezes no futebol feminino; veja o retrospecto

O título do Gauchão Feminino está entre Grêmio e Juventude. Após passarem por Brasil-Far e Inter, as equipes duelam pela final da competição estadual em 2025.
O primeiro confronto ocorre no dia 16 de novembro, domingo, às 16h, no Alfredo Jaconi. Enquanto o jogo de volta será em 23 de novembro, às 10h30min, na Arena do Grêmio.
Final do Gauchão Feminino: Grêmio x Juventude
O Tricolor tem a vantagem no retrospecto recente. Desde as retomadas dos departamentos, são três vitórias gremistas, dois empates e um triunfo alviverde. Além de 11 gols das porto-alegrenses e quatro das caxienses.
Na temporada, já são três encontros entre Grêmio e Juventude. Pelo Brasileirão, as Mosqueteiras levaram a melhor e venceram por 3 a 1. Depois, no Estadual, voltaram a triunfar uma vez, por 1 a 0, e ainda empataram com as Esmeraldas, em 1 a 1, em outra oportunidade.
Agora, pela primeira vez, Tricolor e Alviverde se enfrentarão por um mata-mata. Antes, todos os seis jogos haviam sido por fases classificatórias de Gauchão e Brasileirão.
Zero Hora destaca os duelos já realizados entre as equipes. Confira abaixo.
Todos os jogos
- Grêmio 6x0 Juventude — Gauchão 2022 (5ª rodada);
- Juventude 2x0 Grêmio — Gauchão 2023 (5ª rodada);
- Grêmio 0x0 Juventude — Gauchão 2024 (4ª rodada);
- Grêmio 3x1 Juventude — Brasileirão 2025 (9ª rodada);
- Juventude 1x1 Grêmio — Gauchão 2025 (1ª rodada);
- Grêmio 1x0 Juventude — Gauchão 2025 (10ª rodada).
Retrospecto do confronto
- 6 jogos
- 3 vitórias do Grêmio
- 2 empates
- 1 vitória do Juventude
- 11 gols do Grêmio
- 4 gols do Juventude
Artilheiras do confronto
- 2 gols: Karla Alves;
- 1 gol: Lais Estevam, Cássia, Luany, Emmily Karla, Greyce, Karol, Giovaninha, Valéria Paula, Amanda Brunner, Milena, Karol Arcanjo, Dani Ortolan e Camila Pini.