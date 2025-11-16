Grêmio e Juventude iniciam disputa pelo título do Gauchão Feminino

Grêmio, de Karol Arcanjo, enfrenta o Juventude, de Duda Tosti, na decisão do Gauchão Feminino. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O campeão do Gauchão Feminino 2025 será definido nos próximos dois finais de semana. Juventude e Grêmio abrem a decisão neste domingo (16), às 15h, no Alfredo Jaconi.

A final inédita colocará frente a frente dois times que vivem realidades distintas. Enquanto o Tricolor é o atual campeão gaúcho, o Alviverde busca rever a taça após 19 anos.

— A gente sabe que fez história até aqui, mas não diminuímos o ritmo. Os treinamentos e a intensidade têm de ser os mesmos. Queremos continuar fazendo história e, quem sabe, com esse título — afirmou a lateral Carol Ladaga, do Juventude.

As Mosqueteiras entram em campo com o favoritismo e sabem o tamanho da responsabilidade. Na história, o Grêmio já conquistou o Gauchão em cinco oportunidades e, agora, almeja o hexa.

— Sabemos que devemos defender o título conquistado no ano passado. A equipe continua trabalhando com muita vontade. O Juventude é um grande rival e, como toda final, sabemos que não será fácil — afirmou a meio-campista Kika Moreno, do Grêmio.