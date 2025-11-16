Futebol feminino

Primeiros 90 min
Notícia

Grêmio e Juventude iniciam disputa pelo título do Gauchão Feminino

Equipes se enfrentam a partir das 15h deste domingo, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul 

Carolina Freitas

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS