Grêmio e Inter voltam a campo pelo Gauchão Feminino sub-17; veja os jogos da penúltima rodada

Penúltima rodada se inicia nesta sexta-feira (7). Max Peixoto / FGF/Divulgação

A penúltima rodada do Gauchão Feminino sub-17 começa a ser disputada nesta sexta-feira (7) e se encerra no sábado (8). Serão três partidas realizadas.

As Mosqueteiras abrem a rodada enfrentando o Brasil-Far no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. O duelo se inicia às 19h e será o único da sexta.

Depois, às 15h de sábado (8), ocorrem os outros dois jogos. No Campo Atlético Tapejarense, em Tapejara, o confronto será entre Adergs e Inter. Enquanto nos Eucaliptos, em Ivoti, Novo Hamburgo e Brasil-Far ficam frente a frente.

Qual é a situação?

Atualmente, Inter e Grêmio dividem a liderança da competição, ambos com nove pontos. As Mosqueteiras estão à frente pelos critérios de desempate.

No Gauchão Feminino sub-17, as equipes se enfrentam em turno único, todas contra todas. Os quatro melhores avançam às semifinais, que serão disputadas em jogo único. A final, por sua vez, ocorrerá em confrontos de ida e volta.

Jogos da quarta rodada

7 de novembro (sexta-feira)

19h - Grêmio x Brasil-Far

8 de novembro (sábado)