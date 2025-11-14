Grêmio e Inter se enfrentam na última rodada do Gauchão Feminino sub-17; veja os outros jogos

Classificados serão definidos neste sábado. Max Peixoto / FGF/Divulgação

A fase classificatória do Gauchão Feminino sub-17 será encerrada no próximo sábado (15), com três jogos simultâneos. Às 15h, as seis equipes decidem quem avançará aos mata-matas.

Já classificados, Grêmio e Inter farão o primeiro clássico da categoria em 2025. Empatados na liderança, os times decidirão a liderança da primeira fase no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. Em caso de empate, o Tricolor permanece no topo.

Outro duelo importante para a sequência do campeonato será entre Brasil-Far e Novo Hamburgo. No Estádio das Castanheiras, as duas equipes entram em campo buscando confirmar a classificação.

Por fim, o último jogo da classificatória será entre Brasil-Pel e Adergs. Mandando o jogo no Bento Freitas, o rubro-negro já entra em campo eliminado. Enquanto o time de Tapejara precisa apenas de um empate para avançar às semifinais.

Jogos da última rodada

15 de novembro (sábado)

15h - Brasil-Pel x Adergs

15h - Inter x Grêmio

15h - Brasil-Far x Novo Hamburgo

Tabela do Gauchão*

Grêmio - 12 pontos Inter - 12 pontos Adergs - 4 pontos Brasil-Far - 4 pontos Novo Hamburgo - 3 pontos Brasil-Pel - 0 pontos