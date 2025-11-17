Grêmio e Inter já se enfrentaram 15 vezes no futebol feminino em 2025; confira 

Último clássico foi válido pela categoria sub-17. Angelo Pieretti / Grêmio/Divulgação

A temporada de 2025 já colocou Grêmio e Inter frente a frente em 15 oportunidades no futebol feminino. Os clássicos ocorreram desde a categoria sub-14 até o profissional.

Até então, o balanço é favorável ao Colorado, que venceu oito clássicos. O Tricolor vem de três vitórias. E são quatro empates.

No profissional, a temporada de 2025 aponta igualdade: cada um venceu um jogo e houve um empate. Agora, Grêmio e Inter se reencontraram na categoria principal apenas no próximo ano.

Nas categorias de base, ainda estão previstos Gre-Nais nas finais do Gauchão sub-17. Até então, o Inter acumula sete vitórias, o Grêmio tem dois triunfos. E são, ainda, três empates.

Zero Hora relembra como foram os embates entre Grêmio e Inter. Confira abaixo.

Gre-Nais do futebol feminino em 2025

Profissional

Sub-20

Sub-17

Sub-16

3/4 - Inter 1x0 Grêmio (Liga de Desenvolvimento — Disputa do 3º lugar)

1x0 Grêmio (Liga de Desenvolvimento — Disputa do 3º lugar) 1º/10 - Inter 2x0 Grêmio (Copa Gramado — 1ª rodada)

Sub-15

Sub-14