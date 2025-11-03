Grêmio e Inter goleiam e seguem nas primeiras posições do Gauchão Feminino sub-17

Colorado triunfou por 6 a 0. Luiz Erbes / Brasil-Far/Divulgação

A terceira rodada do Gauchão Feminino sub-17 foi encerrada no último domingo (2) e ficou marcada por novas vitórias de Grêmio e Inter. Com as goleadas, a dupla Gre-Nal segue na ponta da tabela.

As Mosqueteiras foram as primeiras a jogar, no último sábado (1º). O Tricolor venceu o Brasil-Pel por 6 a 0 e manteve 100% de aproveitamento, no Bento Freitas, em Pelotas.

O destaque ficou por conta da atacante Sarah Ferrazzo, com três gols. Além dela, Thefi, Ana Flavia e Dafine também balançaram as redes.

Durante a tarde de sábado, a rodada seguiu com o duelo entre Adergs e Novo Hamburgo, no Campo Atlético Tapejarense, em Tapejara. A equipe mandante venceu por 4 a 0, com gols de Ju, Larissa, Valleria e Borba.

Gurias Coloradas

Por fim, o último jogo foi entre Brasil-Far e Inter, no domingo (2). No Estádio das Castanheiras, em Farroupilha, o Colorado triunfou por 6 a 0 para seguir com 100% de aproveitamento.

A atacante Laurinha foi o destaque do jogo, com quatro gols. Martha e Joana Spadetto foram as outras atletas a marcar para o time porto-alegrense.

E como ficou?

Com as goleadas, Grêmio e Inter chegaram aos seis pontos e seguem dividindo a liderança do Gauchão Feminino sub-17. Atualmente, as Mosqueteiras são as primeiras pelos critérios de desempate. A zona de classificação ainda tem Brasil-Far e Adergs, ambos com quatro pontos.

Na fase inicial, as equipes se enfrentam em turno único, todos contra todos. Os quatro melhores avançam às semifinais, que serão disputadas em jogo único. A final, por sua vez, ocorrerá em confrontos de ida e volta.

Sequência

As equipes voltam a campo no sábado (8), às 15h. No Campo Atlético Tapejarense, em Tapejara, Adergs e Inter se enfrentam. Enquanto, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, o Grêmio recebe o Brasil-Far.