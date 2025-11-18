Grêmio divulga serviço de ingressos para final do Gauchão Feminino; veja os valores

Grêmio também disputou as semifinais na Arena. Vini Saraiva / Grêmio/Divulgação

O Grêmio divulgou, na manhã desta terça-feira (18), o serviço de ingressos para a final do Gauchão Feminino, contra o Juventude. O duelo ocorre no próximo domingo (23), às 10h, na Arena.

O clube abrirá o setor "Cadeira Gramado Leste" para a torcida. Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos no site da Arena (clique aqui). Os tickets custam de R$ 5 (sócio) a R$ 10 (não-sócio).

Os sócios das modalidades "Arquibancada" e "Cadeira" não pagam ingresso. Além disso, também podem levar dois acompanhantes, que precisam retirar ingressos no site da Arena no login do sócio.

Sócios infantis e menores de 12 anos têm entrada gratuita, mas precisam estar acompanhados de um responsável.

Reconhecimento facial

O acesso ao estádio será pelo portão O. Há necessidade de reconhecimento facial. O torcedor precisa fazer o cadastro no site da Arena (clique aqui).

Situação da final

Serviço da Arena