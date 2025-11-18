Grêmio divulga serviço de ingressos para final do Gauchão Feminino; veja os valores

O Grêmio divulgou, na manhã desta terça-feira (18), o serviço de ingressos para a final do Gauchão Feminino, contra o Juventude. O duelo ocorre no próximo domingo (23), às 10h, na Arena.
O clube abrirá o setor "Cadeira Gramado Leste" para a torcida. Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos no site da Arena (clique aqui). Os tickets custam de R$ 5 (sócio) a R$ 10 (não-sócio).
Os sócios das modalidades "Arquibancada" e "Cadeira" não pagam ingresso. Além disso, também podem levar dois acompanhantes, que precisam retirar ingressos no site da Arena no login do sócio.
Sócios infantis e menores de 12 anos têm entrada gratuita, mas precisam estar acompanhados de um responsável.
Reconhecimento facial
O acesso ao estádio será pelo portão O. Há necessidade de reconhecimento facial. O torcedor precisa fazer o cadastro no site da Arena (clique aqui).
Situação da final
O Grêmio venceu a partida de ida por 3 a 0 e, agora, tem a vantagem. Até uma derrota por dois gols de diferença dá o título ao Tricolor.
Serviço da Arena
- Abertura dos portões: 9h
- Venda de ingressos: no site arenapoa.com.br
- Rampas abertas: Leste e Oeste
- Setor: Gramado Leste — acesso pelo portão O
- Ingressos gratuitos para sócio nas modalidades: Arquibancada, Cadeira, Infantil e menores de 12 anos – mediante resgate no site
- Valores: R$ 5 (sócio torcedor), R$ 10 (não-sócio)
- Meia-entrada: R$ 5 (idoso, estudantes, doadores de sangue e PNE)