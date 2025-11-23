Grêmio defende vantagem em disputa do título gaúcho contra o Juventude

Grêmio, de Dani Barão, reencontra o Juventude, de Rayane Pires. Porthus Junior / Agencia RBS

O Grêmio está próximo de conquistar o hexa do Gauchão Feminino. Após vencer a primeira partida diante do Juventude, o Tricolor lutará para confirmar a vantagem com o apoio do torcedor, às 10h deste domingo (23), na Arena.

As Mosqueteiras sabem que até a derrota por dois gols de diferença serve. Mas o discurso é da cautela, para que o 3 a 0 da partida de ida não seja anulado.

— Sabemos que a fórmula do campeonato permite recuperações de um jogo para o outro e temos que estar atentos a isso para fazer o jogo com a mesma entrega, com o mesmo estudo, com uma estratégia específica para assegurarmos aquilo que conquistamos até agora — afirmou o técnico Cyro Leães, em entrevista a ZH.

Do outro lado, o Juventude adota a postura de confiança e mira no que o América-MG fez no Estadual. Após perder a ida por 4 a 0, as Spartanas buscaram a reversão diante do Atlético-MG e avançaram à final.

— A gente ainda tem um jogo, 90 minutos, e podemos buscar o resultado. Não é impossível. Não existe o impossível. Tanto que o América-MG mostrou isso. Tinha um resultado ainda pior que o nosso, eram quatro gols de diferença, e eles buscaram o resultado — afirmou a volante Dani Venturini, após o jogo.

As Esmeraldas têm de vencer por três gols de diferençar para forçar a disputa nos pênaltis. Se triunfarem por quatro ou mais, serão campeãs no tempo normal. Qualquer outro resultado, dará a taça ao Grêmio.

Além da vantagem, o Tricolor também conta com o retrospecto. Diante do Juventude, perdeu apenas uma vez. Enquanto, na Arena, está invicto em partidas pelo Gauchão. Agora, busca utilizar todos esses trunfos para ser hexacampeão gaúcho.

