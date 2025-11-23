Grêmio conquista o hexa no Gauchão Feminino; relembre os títulos 

O Grêmio é, pela sexta vez, campeão do Gauchão Feminino. A taça desta edição foi conquistada após a vitória por 5 a 1, no agregado, sobre o Juventude. E também representou o primeiro bicampeonato seguido do Tricolor desde a retomada do departamento feminino, em 2017.
Na história, as Mosqueteiras também haviam conquistado o título em 2000, 20001, 2018, 20022 e 2024. Zero Hora relembra como foram essas disputas. Confira.
2000 - Grêmio campeão
O primeiro título veio após uma vitória, por 2 a 0, no segundo jogo sobre o Inter. Pulga e Mancha foram as autoras dos gols. Na ida, as Mosqueteiras também haviam ganhado por 5 a 1.
2001 - Grêmio bicampeão
Em 2001, a taça veio após uma vitória por 1 a 0 sobre o Inter. Na ocasião, Tupã fez o gol gremista. O Tricolor também havia levado a melhor na ida, por 2 a 1.
2018 - Grêmio tricampeão
O primeiro título após a retomada do departamento veio em 2018, e de forma invicta. Ao longo do Gauchão, o Grêmio somou 10 vitórias e dois empates. Além de 74 gols marcados e três sofridos.
Após o 0 a 0 na ida e o 1 a 1 na volta, o Tricolor levou a melhor nos pênaltis, ao vencer o Inter por 5 a 3.
2022 - Grêmio tetracampeão
As Mosqueteiras conquistaram o tetra em 2022, também de maneira invicta. O Grêmio somou sete vitórias e dois empates, com 63 gols marcados e apenas quatro sofridos.
Na ida, empate em 1 a 1 no Beira-Rio. E, na volta, goleada gremista por 4 a 1. Cássia, Luany, Karla Alves e Caty marcaram na Arena, enquanto Fabi Simões descontou para o Inter.
2024 - Grêmio pentacampeão
O título voltou a ser gremista em 2024. E, mais uma vez, de forma invicta. O Tricolor somou sete vitórias e dois empates naquele ano, com 38 gols marcados e apenas um sofrido.
A vantagem do título foi conquistada na primeira partida, com o 2 a 0 no Beira-Rio — Dayana Rodríguez e Shashá marcaram os gols. Na volta, na Arena, o empate em 1 a 1 com o Inter serviu para que o Grêmio soltasse o grito de campeão.
2025 - Grêmio hexacampeão
E deu Grêmio pelo segundo ano seguido. As Mosqueteiras somaram desta vez nove vitórias, dois empates e apenas uma derrota ao longo do torneio. Foram 45 gols feitos e quatro sofridos.
Na primeira partida da final contra o Juventude, o Grêmio goleou por 3 a 0 e abriu boa vantagem. Na Arena, novamente vitória para o Tricolor sobre as Jaconeras por 2 a 1.
