Grêmio conquista o hexa no Gauchão Feminino; relembre os títulos 

Grêmio é bi-campeão gaúcho. André Ávila / Agencia RBS

O Grêmio é, pela sexta vez, campeão do Gauchão Feminino. A taça desta edição foi conquistada após a vitória por 5 a 1, no agregado, sobre o Juventude. E também representou o primeiro bicampeonato seguido do Tricolor desde a retomada do departamento feminino, em 2017.

Na história, as Mosqueteiras também haviam conquistado o título em 2000, 20001, 2018, 20022 e 2024. Zero Hora relembra como foram essas disputas. Confira.

2000 - Grêmio campeão

Grêmio conquistou a primeira taça em 2000. Acervo do Museu do Grêmio

O primeiro título veio após uma vitória, por 2 a 0, no segundo jogo sobre o Inter. Pulga e Mancha foram as autoras dos gols. Na ida, as Mosqueteiras também haviam ganhado por 5 a 1.

2001 - Grêmio bicampeão

O bicampeonato ocorreu em 2001. Acervo da jogadora Jalma da Costa Ramos / Fotógrafo Ribeiro

Em 2001, a taça veio após uma vitória por 1 a 0 sobre o Inter. Na ocasião, Tupã fez o gol gremista. O Tricolor também havia levado a melhor na ida, por 2 a 1.

2018 - Grêmio tricampeão

Depois de retomar o departamento feminino, o Grêmio voltou a erguer a taça em 2018. André Ávila / Agencia RBS

O primeiro título após a retomada do departamento veio em 2018, e de forma invicta. Ao longo do Gauchão, o Grêmio somou 10 vitórias e dois empates. Além de 74 gols marcados e três sofridos.

Após o 0 a 0 na ida e o 1 a 1 na volta, o Tricolor levou a melhor nos pênaltis, ao vencer o Inter por 5 a 3.

2022 - Grêmio tetracampeão

Tricolor conquistou o quarto título em 2022. André Ávila / Agencia RBS

As Mosqueteiras conquistaram o tetra em 2022, também de maneira invicta. O Grêmio somou sete vitórias e dois empates, com 63 gols marcados e apenas quatro sofridos.

Na ida, empate em 1 a 1 no Beira-Rio. E, na volta, goleada gremista por 4 a 1. Cássia, Luany, Karla Alves e Caty marcaram na Arena, enquanto Fabi Simões descontou para o Inter.

2024 - Grêmio pentacampeão

Grêmio também foi campeão em 2024. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O título voltou a ser gremista em 2024. E, mais uma vez, de forma invicta. O Tricolor somou sete vitórias e dois empates naquele ano, com 38 gols marcados e apenas um sofrido.

A vantagem do título foi conquistada na primeira partida, com o 2 a 0 no Beira-Rio — Dayana Rodríguez e Shashá marcaram os gols. Na volta, na Arena, o empate em 1 a 1 com o Inter serviu para que o Grêmio soltasse o grito de campeão.

2025 - Grêmio hexacampeão

Foram 45 gols feitos e quatro sofridos. André Ávila / Agencia RBS

E deu Grêmio pelo segundo ano seguido. As Mosqueteiras somaram desta vez nove vitórias, dois empates e apenas uma derrota ao longo do torneio. Foram 45 gols feitos e quatro sofridos.

Na primeira partida da final contra o Juventude, o Grêmio goleou por 3 a 0 e abriu boa vantagem. Na Arena, novamente vitória para o Tricolor sobre as Jaconeras por 2 a 1.