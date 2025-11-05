Grêmio chega à final do Gauchão Feminino pela nona temporada consecutiva; relembre 

Grêmio é o atual campeão do Gauchão Feminino. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

As Mosqueteiras são as únicas que disputaram todas as decisões do Gauchão Feminino desde 2017. Desde então, o Grêmio levou a melhor em três oportunidades. Em 2018, 2022 e 2024, o Tricolor conquistou a taça — todas as vezes, ao vencer o Inter na final.

Agora, as Mosqueteiras lutarão por mais um título. Diante do Juventude, o Grêmio busca o seu primeiro bicampeonato consecutivo desde a retomada do departamento.

As datas da final ainda não foram divulgadas pela FGF. A única definição é sobre os locais: a ida será no Alfredo Jaconi, e a volta na Arena do Grêmio.

Antes disso, ZH relembre como foram as últimas oito decisões do Gauchão. Confira abaixo.

2017 - Grêmio vice-campeão

Na primeiro Gauchão após a retomada do departamento, o Grêmio foi vice-campeão. Ao longo da competição, acumulou 11 vitórias e apenas uma derrota. Foram 102 gols marcados e apenas quatro sofridos.

Na decisão, o Tricolor saiu à frente. O duelo de ida foi no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, e teve vitória gremista por 2 a 0, com Karina Baletra e Stefani balançando as redes.

No jogo decisivo, porém, deu Inter. Atuando no Beira-Rio, as Mosqueteiras saíram à frente (com Karina Balestra), mas viram as Gurias Coloradas buscarem o 3 a 1 com Gabi Luizelli, Mylena Pedroso e Carol Carioca.

Então, a definição do campeão foi aos pênaltis, e o Inter levou a melhor, vencendo por 2 a 1. Com isso, o Grêmio ficou com o vice.

2018 - Grêmio campeão

Grêmio conquistou o Gauchão em 2018. André Ávila / Agencia RBS

O primeiro título veio em 2018, e de forma invicta. Ao longo do Gauchão, o Grêmio somou 10 vitórias e dois empates. Além de 74 gols marcados e três sofridos.

Naquela temporada, a decisão também foi aos pênaltis. Após o 0 a 0 na ida e o 1 a 1 na volta, o Tricolor levou a melhor nas penalidades, ao vencer por 5 a 3.

2019 - Grêmio vice-campeão

O Grêmio voltou a ser vice em 2019. Naquela temporada, venceu nove jogos, empatou um e perdeu dois. Foram 63 gols pró e 10 contra.

Na final, em jogo único, o Tricolor foi derrotado pelo Inter por 4 a 2. Fabi Simões (duas vezes), Jheniffer e Naná marcaram para o Colorado. Enquanto Pri Back e Juliana Lima descontaram para o Grêmio.

2020 - Grêmio vice-campeão

Na temporada seguinte, as Mosqueteiras também ficaram com o segundo lugar. Aquela edição foi menor, por conta da pandemia, e teve apenas três jogos. O Grêmio venceu dois e perdeu um, com 24 gols marcados e dois sofridos.

A decisão, mais uma vez em jogo único, teve vitória do Inter por 2 a 1. Djeni e Byanca Brasil fizeram gols para o Colorado, enquanto Pri Back marcou para o Tricolor.

2021 - Grêmio vice-campeão

O terceiro vice seguido veio em 2021. Naquela edição, o Grêmio não perdeu nenhum jogo. Foram oito vitórias e um empate, com 85 gols pró e apenas três contra.

A final, em jogo único, terminou empatada em 1 a 1 — com gols de Maiara Lisboa, para o Tricolor; e Fabi Simões, para o Colorado. Mas nos pênaltis, o Inter venceu por 4 a 3.

2022 - Grêmio campeão

Grêmio voltou a ser campeão em 2022. André Ávila / Agencia RBS

As Mosqueteiras voltaram a conquistar a taça em 2022, também de maneira invicta. O Grêmio somou sete vitórias e dois empates, com 63 gols marcados e apenas quatro sofridos.

Naquela temporada, a final voltou a ser disputada em dois jogos. Na ida, empate em 1 a 1 no Beira-Rio. E, na volta, goleada gremista por 4 a 1. Cássia, Luany, Karla Alves e Caty marcaram na Arena, enquanto Fabi Simões descontou para o Colorado.

2023 - Grêmio vice-campeão

O Tricolor voltou a ficar no quase em 2023. Ao longo da competição, somou seis vitórias, um empate e duas derrotas. Foram, ainda, 36 gols marcados e sete sofridos.

Na decisão, o Grêmio perdeu a ida por 2 a 0, no Beira-Rio, e não conseguiu reverter jogando na Arena. Na finalíssima, apenas empatou em 1 a 1 e teve de se contentar com o vice.

2024 - Grêmio campeão

Tricolor conquistou a taça em 2024. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O título voltou a ser gremista em 2024. E, mais uma vez, de forma invicta. O Tricolor obteve sete vitórias e dois empates naquele ano, com 38 gols marcados e apenas um sofrido.

A vantagem do título foi conquistada na primeira partida, com o 2 a 0 no Beira-Rio — Dayana Rodríguez e Shashá marcaram os gols. Na volta, na Arena, o empate em 1 a 1 serviu para que o Grêmio soltasse o grito de campeão.

E antes disso?

O Grêmio já havia conquistado o Gauchão Feminino em duas oportunidades, antes que o departamento feminino fosse fechado em 2002. As taças vieram em 2000 e 2001.

O primeiro título veio após uma vitória, por 2 a 0, no segundo jogo sobre o Inter. Pulga e Mancha foram as autoras dos gols. Na ida, as Mosqueteiras também haviam triunfado (por 5 a 1).

Depois, em 2001, a taça veio após uma vitória por 1 a 0 sobre o Inter. Na ocasião, Tupã fez o gol gremista. O Tricolor também havia levado a melhor na ida, por 2 a 1.