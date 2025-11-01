Gauchão Feminino terá decisão inédita entre Grêmio e Juventude 

Grêmio e Juventude farão a final do Gauchão. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Gauchão Feminino terá uma final inédita em 2025. Pela primeira vez, Grêmio e Juventude se enfrentarão na decisão.

As Mosqueteiras superaram o Brasil de Farroupilha nas semifinais. Depois de um 0 a 0 no jogo de ida, o Grêmio venceu por 1 a 0, neste sábado (1º), na Arena, e garantiu a vaga.

As Esmeraldas passaram pelo Inter. O time da Serra venceu na ida por 2 a 0. Neste sábado, perdeu por 2 a 0 no tempo normal, mas superou as Gurias Coloradas por 3 a 2 nas penalidades, em Porto Alegre.

Inicialmente, as datas para a decisão são 9 e 23 de novembro. A definição dos dias e horários deve ser anunciada pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF) em breve.