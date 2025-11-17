Gauchão Feminino sub-17 tem semifinais definidas; veja os jogos

Inter e Grêmio empataram o Gre-Nal da fase classificatória em 1 a 1. Angelo Pieretti / Grêmio/Divulgação

A fase classificatória do Gauchão Feminino sub-17 se encerrou no sábado (15), com a disputa do clássico Gre-Nal. Agora, os quatro melhores times se preparam para as semifinais, que ocorrem em jogo único.

O Inter foi o líder da primeira fase e empatou com o Grêmio na rodada decisiva. No sábado, o 1 a 1 prevaleceu no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. Natalia marcou para as Coloradas. Tefi igualou para as Mosqueteiras.

Com o resultado, a dupla Gre-Nal terminou a etapa classificatória empatada com 13 pontos. O que definiu a liderança colorada foi o número de cartões amarelos: um contra três do Grêmio.

As Gurias Coloradas enfrentarão o Brasil-Far, enquanto as Mosqueteiras receberão o Adergs. Os dois jogos estão previstos para quinta-feira (20), ainda sem horários definidos. As semifinais serão disputadas em partidas únicas. Em caso de empate, as disputas vão aos pênaltis.

As Mosqueteiras são as atuais campeãs e defendem o título. Na última temporada, venceram as Coloradas nos pênaltis e levaram a taça.

Semifinais - 20/11

Inter x Brasil-Far (Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre)

Grêmio x Adergs (CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul)

